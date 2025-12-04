Burcu Esmersoy'dan Şaşırtan EYT İtirafı: “Tam 6 Yıldır Emekliyim”

49 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy, katıldığı etkinlikte gazetecilere EYT kapsamında tam 6 yıldır emekli olduğunu itiraf etti ve erken emekli olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Burcu Esmersoy'dan Şaşırtan EYT İtirafı: “Tam 6 Yıldır Emekliyim”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-12-2025 09:37

Güzelliği ve enerjisiyle dikkat çeken başarılı sunucu ve manken Burcu Esmersoy (49), katıldığı bir etkinlikte gazetecilere samimi açıklamalarda bulundu. Esmersoy, yaptığı itirafla herkesi şaşırttı ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olduğunu açıkladı.

"Tam 6 Yıldır Emekliyim"

Basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan Burcu Esmersoy, tam 6 yıldır EYT'li olduğunu itiraf etti ve erken emekli olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi:

"Tam 6 yıldır emekliyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var, hepimiz EYT'liyiz. Erken emekli olduğum için çok mutluyum."

Ünlü sunucunun bu açıklaması, yaşına meydan okuyan enerjisi ve aktif kariyeri göz önüne alındığında magazin gündeminde şaşkınlık yarattı. Esmersoy, her emeklinin yaptığı şeyleri yaptığını belirterek emeklilik sürecini keyifli geçirdiğini de ifade etti.

Benzer Haberler
Giray Altınok'tan Hayranlarını Üzecek Açıklama, Ekrana Veda Sinyali Mi? Giray Altınok'tan Hayranlarını Üzecek Açıklama, Ekrana Veda Sinyali Mi?
Hazal Kaya Gözyaşlarını Tutamadı: Ali Atay, Dizinin Final Sürprizini Açıkladı Hazal Kaya Gözyaşlarını Tutamadı: Ali Atay, Dizinin Final Sürprizini Açıkladı
Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı! Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!
Derin Talu ve Sevgilisi Tanalp Tokgöz İsviçre Tatilinde: Aşkları Doludizgin Devam Ediyor! Derin Talu ve Sevgilisi Tanalp Tokgöz İsviçre Tatilinde: Aşkları Doludizgin Devam Ediyor!
Eda Ece’den Şebnem Bozoklu Hamlesi: Önce Sildi, Sonra Yeniden Takibe Aldı! Eda Ece’den Şebnem Bozoklu Hamlesi: Önce Sildi, Sonra Yeniden Takibe Aldı!
İrem Derici'den Şaşırtan Pişmanlık İtirafı: İrem Derici'den Şaşırtan Pişmanlık İtirafı: "Köpek Gibi İstiyorum"
ÇOK OKUNANLAR
Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama:
  • 02-12-2025 10:44

Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama: "Divertikül kanaması ile..."

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor
  • 01-12-2025 13:27

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor

Derin Talu'nun
  • 29-11-2025 13:15

Derin Talu'nun "Kıskançlar Çirkin ve Şişko" Paylaşımı Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!
  • 04-12-2025 11:31

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı İlişkisinde Son Gelişme: Birbirlerini Sildiler
  • 01-12-2025 13:54

Hande Erçel ve Hakan Sabancı İlişkisinde Son Gelişme: Birbirlerini Sildiler