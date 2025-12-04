Burcu Esmersoy'dan Şaşırtan EYT İtirafı: “Tam 6 Yıldır Emekliyim”

Güzelliği ve enerjisiyle dikkat çeken başarılı sunucu ve manken Burcu Esmersoy (49), katıldığı bir etkinlikte gazetecilere samimi açıklamalarda bulundu. Esmersoy, yaptığı itirafla herkesi şaşırttı ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olduğunu açıkladı.

"Tam 6 Yıldır Emekliyim"

Basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan Burcu Esmersoy, tam 6 yıldır EYT'li olduğunu itiraf etti ve erken emekli olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi:

"Tam 6 yıldır emekliyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var, hepimiz EYT'liyiz. Erken emekli olduğum için çok mutluyum."

Ünlü sunucunun bu açıklaması, yaşına meydan okuyan enerjisi ve aktif kariyeri göz önüne alındığında magazin gündeminde şaşkınlık yarattı. Esmersoy, her emeklinin yaptığı şeyleri yaptığını belirterek emeklilik sürecini keyifli geçirdiğini de ifade etti.