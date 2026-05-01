Burcu Esmersoy’dan Kalpleri Isıtan Açıklama: "Evlat Edinmeyi Çok İsterim"

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy’dan duygusal itiraf: "Evlat edinmeyi ve bir çocuğa sevgi vermeyi çok isterim." Nazım Akmandil ile mutlu evliliğini anlatan Esmersoy magazin gündeminde.

Burcu Esmersoy’dan Kalpleri Isıtan Açıklama:
Yayın Tarihi : 01-05-2026 15:34

Türkiye’nin en başarılı ve sevilen ekran yüzlerinden biri olan Burcu Esmersoy, hem iş hayatındaki disiplini hem de özel hayatındaki huzuruyla dikkat çekmeye devam ediyor. İş insanı Nazım Akmandil ile İtalya’da gerçekleştirdiği masalsı düğünle dünyaevine giren 49 yaşındaki ünlü sunucu, son açıklamalarıyla kalpleri fethetti. Eşiyle olan uyumunu ve hayata bakışını samimiyetle paylaşan Esmersoy, aile kurma konusundaki duygusal yaklaşımıyla gündeme oturdu.

"Allah'ın Sevdiği Bir Kuluymuşum"

Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burcu Esmersoy, evliliğindeki mutluluğun altını çizdi. Eşine olan sevgisini ve şükranını dile getiren ünlü sunucu, "Ben Allah'ın o kadar sevdiği bir kuluymuşum ki eşimi doğru zamanda karşıma çıkarttı. Her gün Allah'a şükrediyorum. Hayatım çok daha iyi şeyleri gördüğüm bir hale evrildi" diyerek Nazım Akmandil ile yakaladığı huzuru tarif etti. Kendisini ve eşini "işkolik" olarak tanımlayan Esmersoy, yoğun çalışma temposuna rağmen aralarındaki dengenin çok sağlıklı olduğunu vurguladı.

Evlat Edinme Konusunda Duygusal Yanıt

Röportajın en dikkat çekici anı ise çocuk sahibi olma ve evlat edinme üzerine gelen soruyla yaşandı. Evlat edinmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Esmersoy, bu konuyu eşiyle henüz detaylıca konuşmadıklarını belirtsede kapıları sonuna kadar açık bıraktı. Ünlü sunucu, "Sevgi ihtiyacı olan bir çocuğa sevgi vermeyi çok isterim" sözleriyle duygu dolu anlar yaşadı. Bu samimi yanıt, sosyal medyada takdirle karşılanırken "Burcu Esmersoy’un annelik özlemi" olarak yorumlandı.

Yaz Planları Yoğun Geçiyor

Yaz sezonunu tatilden ziyade çalışarak geçireceğini belirten Esmersoy, profesyonelliğinden ödün vermiyor. Bayramda ve Temmuz ayında sadece birkaç günlük kısa molalar vereceğini söyleyen sunucu, "Ben işkoliğimdir" diyerek işine olan tutkusunu bir kez daha tescilledi. Hayatının en dingin ve mutlu dönemini yaşadığını belirten Esmersoy, enerjisiyle hayranlarına ilham vermeye devam ediyor.

