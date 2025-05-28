Burcu Esmersoy Otel Odasında Bikinili Video Paylaştı! Sosyal Medya Yıkıldı

Sunucu Burcu Esmersoy, Marakeş tatilinden paylaştığı cesur bikini videosuyla sosyal medyayı adeta ateşe verdi. Kaldığı lüks otelin odasında art arda bikini değiştirdiği anları takipçileriyle paylaşan Esmersoy’un videosu kısa sürede viral oldu.

“Yaz Hep Bu Video ile Başlıyor”

2023 yılında uçakta tanıştığı iş insanı Nazım Akmandil ile dünyaevine giren Esmersoy, hem özel hayatı hem de tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Bu kez paylaştığı renkli bikini videosu ile adından söz ettiren ünlü sunucu, Instagram'daki gönderisine "Yaz hep bu video ile başlıyor diye güzel bir umutla" notunu düştü. Kalp ve güneş emojileriyle süslenen video büyük ilgi gördü.

Marakeş tatilinde geçirdiği keyifli anları paylaşan Burcu Esmersoy’un, kaldığı otelin odasında yaptığı “mini bikini defilesi”, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Cesur tarzı ve enerjik halleriyle dikkat çeken Esmersoy, modayı ve özgüveniyle yaz sezonuna damgasını vurdu.

Lüks Tatil, Göz Alıcı Tarz

Reklam kampanyaları ve sosyal medya iş birliklerinden kazandığı yüksek gelirle sık sık konuşulan Burcu Esmersoy, aynı zamanda şıklığıyla da öne çıkıyor. Bu son paylaşımıyla takipçilerine hem yaz enerjisini hem de tatil modasını yansıtan Esmersoy, fit görünümüyle de beğeni topladı.