Burcu Esmersoy "İsrail'in yanındayım" paylaşımını beğenince ortalık karıştı! Hemen açıklama yaptı

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bulunan el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırı sonrası yüzlerce sivil, çocukların da aralarında bulunduğu birçok insan hayatını kaybetti. Saldırının yol açtığı dehşet verici manzaralar tüm dünyayı üzdü.

Bu trajik dönemde ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un, bir tanınmış kişinin "İsrail'in yanındayım" paylaşımını beğendiği ortaya çıktı. Bu beğeni, büyük bir tepki topladı.

Esmersoy, bu olayın farkına varır varmaz hemen bir açıklama yaparak büyük bir üzüntü içinde olduğunu ifade etti. Açıklamasında şunları söyledi:

"Gazze'deki el-Ehli Hastanesi'nde meydana gelen ve yaklaşık 500 sivilin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı saldırı dahil olmak üzere yaşanan bu korkunç kıyım ve suçsuz masum insanlara yapılan bu büyük zulme ve yaşatılan büyük korkuya her gün elimden geldiğince tepkimi gösteriyorum. Günlerdir bütün iyi niyetli insanlar gibi ben de paramparçayım. Bütün bunlara üzülürken bu sabah hakaretlerle uyandım. Uzun süre sebebini anlayamadım.

"SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİMİ OLAN ARKADAŞLARIM..."

Sosyal medya hesaplarıma, tahmin edersiniz ki ofiste çalıştığım arkadaşlarımın da erişimi mevcut. Bu olaydaki hatayı kimin yaptığını bulmaya çalışıyorum, ama öncelikle sizlere de durumu açıklamak istedim.

"ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI"

Bu, kimin daha duyarlı olduğuyla ilgili bir yarış değil, bir savaş. Günahsız insanlar ölürken, ben bu konuyla ilgili başka bir açıklama yapmaktan bile utanırım. Şimdi birlik olma zamanı, hep birlikte savaşa, savaşın her türüne lanet etme zamanı. Biliyorum, herkes hassas, ama öfkemizi yanlış yerlere yönlendirmek yerine tüm dünyayı bu büyük felakete son verme konusunda birlik olmaya çağırma zamanı. Kamuoyunu elimde olmayan nedenlerle meşgul ettiğim için sonsuz derecede mahcubum, lütfen affedin."