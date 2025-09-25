Burcu Esmersoy, Eşini Çıplak Halde Paylaştı!

Burcu Esmersoy, sosyal medyada eşinin çıplak halini yanlışlıkla paylaştı. Kısa sürede silinen fotoğraf olay yarattı.

Burcu Esmersoy, Eşini Çıplak Halde Paylaştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2025 09:56

Burcu Esmersoy, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla her zaman gündemde kalıyor. Takipçileriyle günlük hayatına dair anlarını sık sık paylaşan ünlü sunucu, bu kez hiç beklemediği bir kazaya imza attı.

Eşi Nazım Akmandil Yanlışlıkla Kadraja Girdi

2 Eylül 2023’te iş insanı Nazım Akmandil ile evlenen Burcu Esmersoy, Instagram hesabında bir öz çekim paylaştı. Ancak fotoğrafta dikkat çeken bir detay vardı. Yatak odasında çekilen karede Esmersoy, aynanın önünde poz verdi. Fakat aynaya yansıyan görüntüde eşi Nazım Akmandil’in çıplak hali net biçimde görüldü.

Paylaşım Kısa Sürede Silindi

Durumu fark eden Esmersoy, gönderisini hızla sildi. Ancak fotoğrafın kısa süre yayında kalması bile sosyal medyada gündem olmasına yetti. Binlerce kişi bu olayı konuşurken, Esmersoy’un yaşadığı talihsizlik magazin basınının da dikkatini çekti.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Olay, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı. Kimileri durumu “talihsiz bir kaza” olarak değerlendirirken, kimileri ünlü sunucunun dikkatli olması gerektiğini söyledi. Buna rağmen Esmersoy’un samimi paylaşımları, takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Benzer Haberler
Ozan Güven ile Damla Uğurtürk Aşk İddiasına Yanıt Geldi Ozan Güven ile Damla Uğurtürk Aşk İddiasına Yanıt Geldi
İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, Dostlarının Nikâh Şahitliğini Yaptı İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, Dostlarının Nikâh Şahitliğini Yaptı
Ünlü Oyuncudan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım! Direk Dansı Görüntüleri Olay Oldu Ünlü Oyuncudan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım! Direk Dansı Görüntüleri Olay Oldu
Sosyal Medyaya Ara Vermişti! Serenay Sarıkaya Geri Döndü Sosyal Medyaya Ara Vermişti! Serenay Sarıkaya Geri Döndü
Devrim Özkan, Hande Baladın'ın eski sevgilisi Trevor Clevenot ile İstanbul Gecelerinde Devrim Özkan, Hande Baladın'ın eski sevgilisi Trevor Clevenot ile İstanbul Gecelerinde
Bahar Şahin'den Olay Açıklama: Bahar Şahin'den Olay Açıklama: "Oruç. Tutanı Sevmezler"
ÇOK OKUNANLAR
Bengü Estetik İddialarına Yanıt Verdi
  • 18-09-2025 18:29

Bengü Estetik İddialarına Yanıt Verdi

Tuba Büyüküstün ve Çağlar Çorumlu Aynı Filmde Buluşuyor
  • 22-09-2025 12:39

Tuba Büyüküstün ve Çağlar Çorumlu Aynı Filmde Buluşuyor

Demet Özdemir, Twitter Akımına Katıldı: “Fav’a Gerek Yok”
  • 23-09-2025 15:24

Demet Özdemir, Twitter Akımına Katıldı: “Fav’a Gerek Yok”

Yasemin Ergene, Kayınvalidesi Emine Özilhan’ı Sosyal Medyadan Sildi
  • 20-09-2025 19:48

Yasemin Ergene, Kayınvalidesi Emine Özilhan’ı Sosyal Medyadan Sildi

Defne Samyeli Yazdan Kopamadı: Bodrum’da Tatil Keyfi
  • 19-09-2025 10:00

Defne Samyeli Yazdan Kopamadı: Bodrum’da Tatil Keyfi