Burcu Esmersoy, Eşini Çıplak Halde Paylaştı!

Burcu Esmersoy, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla her zaman gündemde kalıyor. Takipçileriyle günlük hayatına dair anlarını sık sık paylaşan ünlü sunucu, bu kez hiç beklemediği bir kazaya imza attı.

Eşi Nazım Akmandil Yanlışlıkla Kadraja Girdi

2 Eylül 2023’te iş insanı Nazım Akmandil ile evlenen Burcu Esmersoy, Instagram hesabında bir öz çekim paylaştı. Ancak fotoğrafta dikkat çeken bir detay vardı. Yatak odasında çekilen karede Esmersoy, aynanın önünde poz verdi. Fakat aynaya yansıyan görüntüde eşi Nazım Akmandil’in çıplak hali net biçimde görüldü.

Paylaşım Kısa Sürede Silindi

Durumu fark eden Esmersoy, gönderisini hızla sildi. Ancak fotoğrafın kısa süre yayında kalması bile sosyal medyada gündem olmasına yetti. Binlerce kişi bu olayı konuşurken, Esmersoy’un yaşadığı talihsizlik magazin basınının da dikkatini çekti.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Olay, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı. Kimileri durumu “talihsiz bir kaza” olarak değerlendirirken, kimileri ünlü sunucunun dikkatli olması gerektiğini söyledi. Buna rağmen Esmersoy’un samimi paylaşımları, takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.