Burcu Biricik’ten Bade İşçil’e Esprili Yanıt: “Ben Köylüyüm Çünkü”

Başarılı oyuncu Burcu Biricik, son açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu. Kendisi gibi sarışın ve renkli gözlü meslektaşı Bade İşçil’in “Tipim fakir oynamaya müsait değil” sözlerine esprili bir şekilde yanıt veren Biricik, samimi tavrıyla dikkat çekti.

Burcu Biricik’ten Samimi Cevap

2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile evlenen ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz 2024’te kızı Luna’yı dünyaya getirerek anne olmuştu. Yoğun iş temposuna kısa bir ara veren Biricik, önceki gün İstanbul Bebek’te kızıyla birlikte objektiflere takıldı. Güzel havanın tadını çıkaran oyuncu, muhabirlerden Luna’nın görüntülenmemesi konusunda nazik bir ricada bulundu.

Muhabirlerin yönelttiği sorular arasında Bade İşçil’in gündem yaratan açıklaması da vardı. İşçil’in “Tipim fakir oynamaya müsait değil” sözleri hatırlatılınca, Burcu Biricik gülerek “Bu durum benim için geçerli değil. Ben köylüyüm çünkü” yanıtını verdi.