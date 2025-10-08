Burcu Biricik ve Kızı Luna’nın Eğlenceli Halleri Sosyal Medyayı Salladı

Burcu Biricik, kızı Luna ile geçirdiği keyifli anları Instagram hesabından paylaştı. Oyuncunun doğal halleri takipçileri tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Gözlerden uzak bir annelik süreci tercih eden Biricik, yine kızının yüzünü gizleyerek paylaşım yaptı.

Burcu Biricik’in Anne Olma Serüveni

Başarılı oyuncu Burcu Biricik, 2016 yılında fotoğrafçı Emre Yetkin ile dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini yıllardır gözlerden uzak sürdüren çift, Temmuz 2024’te ilk bebekleri Luna’yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran “Camdaki Kız” dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle hafızalarda yer eden oyuncu, doğumun ardından uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor. Bu süreçte zamanını tamamen minik kızıyla geçirmeyi tercih ediyor.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Burcu Biricik, samimi paylaşımlarıyla her zaman gündemde kalıyor. Son olarak kızı Luna ile birlikte eğlenceli anlarını paylaştı.

Hayranları, paylaşıma “Anne kız çok tatlısınız”, “Gerçek mutluluk bu karede” ve “Luna büyüdükçe sana benziyor” gibi yorumlar yaptı.