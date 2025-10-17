Burcu Biricik ve Kızı Luna'dan Etiler Çıkarması: Anne-Kız Benzerliği Göz Kamaştırdı

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, bir yaşındaki kızı Luna ve eşi Emre Yetkin ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. Mutlu aile tablosu çizen üçlü, özellikle anne ile kız arasındaki şaşırtıcı benzerlikle dikkatleri üzerine çekti. Burcu Biricik, kızının sarı saçları ve renkli gözleriyle kendisine ne kadar çok benzediğini bir kez daha kanıtladı.

Aşı Sonrası Arkadaş Ziyareti ve Emre Yetkin'in Telaşı

Burcu Biricik, gazetecilere yaptığı açıklamada Etiler'e geliş nedenlerini paylaştı. Güzel oyuncu, kızı Luna'nın aşı olduğunu ve aşı sonrası bir arkadaş ziyaretine geldiklerini belirtti. Aile, bu özel günlerinde de neşeli halleriyle dikkat çekti.

Ancak ziyarete başlarken Emre Yetkin küçük bir aksilik yaşadı. Aceleci davrandığı için araç anahtarını otomobilin içinde unuttu. Daha sonra durumu fark eden Yetkin, hızla geri dönerek arabayı kilitledi. Ardından koşar adımlarla eşi ve kızı Luna'nın yanına gitti. Bu tatlı telaş, kameralara yansıyan samimi anlardan biri oldu.

Luna'nın Sarı Saçları ve Renkli Gözleri Annesine Benziyor

Anne Burcu Biricik ve kızı Luna arasındaki çarpıcı benzerlik magazin gündemine oturdu. Henüz bir yaşında olan Luna, özellikle sarı saçları ve renkli gözleriyle annesinin kopyası gibi görünüyordu. Anne-kızın birbirine olan bu yoğun benzerliği, görenleri şaşırttı ve aileye yönelik sevgi dolu yorumları beraberinde getirdi.