Burcu Biricik: “Kızımın Fotoğrafını Çekip Kaçtı”

Burcu Biricik, bir hayranının kızı Luna’nın fotoğrafını gizlice çekip kaçtığını anlattı. Oyuncu, yaşadığı olaya tepkisini dile getirdi.

Yayın Tarihi : 02-10-2025 11:59

Burcu Biricik, geçtiğimiz yıl ilk çocuğu Luna’yı dünyaya getirmişti. Güzel oyuncu, bir hayranının gizlice kızının fotoğrafını çekip kaçtığını anlatarak yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Burcu Biricik ve Eşi Yeni İşe Atıldı

Eşi Emre Yetkin ile birlikte Etiler’de görüntülenen Burcu Biricik, yeni açtıkları butik otel hakkında da konuştu. “Otel için yaz sezonunu kapattık. Bizim için yeni bir iş modeliydi. Bu yaz işi öğrendik. İnsanın farklı bir şey yapması iyi geliyor. Biz evimizde de misafir ağırlamayı çok severiz. O yüzden zorlanmadık. Masayı toplarken bazen müşteriler ‘Aman Burcu Hanım siz yapmayın’ diyorlardı. Ama kendi yerimiz, küllük de temizledik, masa da topladık” sözleriyle yeni iş deneyimini anlattı.

Kızı Luna’nın Fotoğrafını Çektiler

Biricik, geçtiğimiz aylarda yaşadığı rahatsız edici bir olayı da basın mensuplarıyla paylaştı. Kendisinden habersiz bir şekilde kızının fotoğrafının çekilmeye çalışıldığını söyleyen ünlü oyuncu, “Orada birisinin fotoğrafı çekmesi önemli değil. Ama bütün Türk halkı çocuklarının fotoğraflarını nazardan dolayı sosyal medyaya koymamaya özen gösterirken, birinin gelip gizlice bunu yapması ve ardından kaçması garip geldi” dedi.

“Niye Çekiyorsunuz Hanımefendi?”

Yaşadığı olayı aktarırken hislerini dile getiren Burcu Biricik, “Niye çekiyorsunuz hanımefendi?” dediğinde kişinin kaçmaya başladığını belirtti. Bu durumun kendisini hem şaşırttığını hem de üzdüğünü ifade eden Biricik, çocukların özel hayatına saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Aile Hayatıyla Dikkat Çekiyor

Oyuncu, röportajın ardından eşi Emre Yetkin ile birlikte motosikletine binip mekândan ayrıldı. Başarılı kariyerinin yanı sıra aile yaşantısıyla da gündem olan Burcu Biricik, samimi açıklamalarıyla yine dikkat çekti.

