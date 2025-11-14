Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı: "Ev İşlerinde Benden Daha İyi, İyi Bir Baba"

Oyuncu Burcu Biricik, reklamcı eşi Emre Yetkin hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Mutlu beraberlikleri süren çiftten Biricik, eşine övgüler yağdırdı. Oyuncu, Emre Yetkin’in ev işlerinde ve babalıkta ne kadar başarılı olduğunu söyledi.

Anne Olduktan Sonra Oyunculuğa Ara Verdi

Burcu Biricik, Emre Yetkin ile 2016 yılında evlenmişti. Çift, 15 Temmuz 2024’te kızları Luna’yı kucaklarına alarak mutluluklarını taçlandırmıştı. Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Burcu Biricik, son olarak "Camdaki Kız" dizisinde rol almıştı.

"Yemek Konusunda Ustadır"

Ünlü oyuncu, eşinin ev işlerindeki başarısını vurguladı. Burcu Biricik, "Emre ev işlerinde benden daha iyi" dedi. Özellikle yemek yapma konusunda Emre Yetkin’in usta olduğunu belirtti. Biricik, eşinin babacan tavırlarını da övdü. Oyuncu, "Çocuk konusunda da çok iyi. Emre iyi bir baba" sözlerini kullandı.