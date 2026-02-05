Burcu Binici’den Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Sokakta Kaldım, Yapım binasında Bayılmışım!"

Pınar Altuğ’un sunduğu programa konuk olan sevilen oyuncular Burcu Binici ve Onur Büyüktopçu, samimi açıklamalarıyla ekran başındakileri şaşırttı. Altuğ'un, "Oyunculuk hayatında bitti dediğin bir an oldu mu?" sorusuna yanıt veren Burcu Binici, kariyerinin en travmatik ve zorlu anısını ilk kez paylaştı.

"Evimi Kapattım, Elimde Çantalarla Ortada Kaldım"

Burcu Binici, bir dönem büyük bir heyecanla hazırlandığı projenin son dakikada iptal edilmesiyle yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

Büyük Hazırlık: "Bir işle anlaştım, 6 ay boyunca o karakter için hazırlandım. Saçlarım takıldı, başka gelen tüm teklifleri bu iş için reddettim."

Evsiz Kaldı: "Çekimler şehir dışında olacağı için İstanbul’daki evimi bile kapattım. Çantalarım elimde, akşam uçağa bineceğim diye biliyordum."

Acı Gerçek: "Yapımcı gelip 'Kanal seni istemiyor' dedi. Ama işin aslı başkaymış; rolü kendi tanıdığı birinin kızına vermiş. O an yapım binasından çıkarken üzüntüden bayılmışım."

"Arkadaşlarım Sayesinde Toparlandım"

Yaşadığı haksızlık karşısında hem kariyerinin bittiğini düşünen hem de barınma sorunuyla karşı karşıya kalan Binici, dostlarının desteğiyle ayağa kalktığını belirtti:

"Elimde çantalarla evsiz kalmıştım. Sağ olsun arkadaşlarım beni toparladılar, bana yeni bir ev açtılar. O zorlu süreci ancak öyle atlatabildim."

Sektörün Karanlık Yüzü Gündem Oldu

Binici’nin bu açıklamaları, dizi sektöründeki "torpil" ve "etik dışı iptaller" konusunu yeniden tartışmaya açtı. Sosyal medyada oyuncuya destek mesajları yağarken, bahsi geçen yapımcının kim olduğu ise merak konusu oldu.