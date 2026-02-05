Burcu Binici’den Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Sokakta Kaldım, Yapım binasında Bayılmışım!"

Burcu Binici hangi diziden kovuldu? Pınar Altuğ'un programında Burcu Binici'nin torpil ve evsiz kalma hikayesi sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun kariyerindeki en zor anlar haberimizde...

Burcu Binici’den Yıllar Sonra Gelen İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-02-2026 12:42

Pınar Altuğ’un sunduğu programa konuk olan sevilen oyuncular Burcu Binici ve Onur Büyüktopçu, samimi açıklamalarıyla ekran başındakileri şaşırttı. Altuğ'un, "Oyunculuk hayatında bitti dediğin bir an oldu mu?" sorusuna yanıt veren Burcu Binici, kariyerinin en travmatik ve zorlu anısını ilk kez paylaştı.

"Evimi Kapattım, Elimde Çantalarla Ortada Kaldım"

Burcu Binici, bir dönem büyük bir heyecanla hazırlandığı projenin son dakikada iptal edilmesiyle yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

  • Büyük Hazırlık: "Bir işle anlaştım, 6 ay boyunca o karakter için hazırlandım. Saçlarım takıldı, başka gelen tüm teklifleri bu iş için reddettim."

  • Evsiz Kaldı: "Çekimler şehir dışında olacağı için İstanbul’daki evimi bile kapattım. Çantalarım elimde, akşam uçağa bineceğim diye biliyordum."

  • Acı Gerçek: "Yapımcı gelip 'Kanal seni istemiyor' dedi. Ama işin aslı başkaymış; rolü kendi tanıdığı birinin kızına vermiş. O an yapım binasından çıkarken üzüntüden bayılmışım."

 

"Arkadaşlarım Sayesinde Toparlandım"

Yaşadığı haksızlık karşısında hem kariyerinin bittiğini düşünen hem de barınma sorunuyla karşı karşıya kalan Binici, dostlarının desteğiyle ayağa kalktığını belirtti:

"Elimde çantalarla evsiz kalmıştım. Sağ olsun arkadaşlarım beni toparladılar, bana yeni bir ev açtılar. O zorlu süreci ancak öyle atlatabildim."

Sektörün Karanlık Yüzü Gündem Oldu

Binici’nin bu açıklamaları, dizi sektöründeki "torpil" ve "etik dışı iptaller" konusunu yeniden tartışmaya açtı. Sosyal medyada oyuncuya destek mesajları yağarken, bahsi geçen yapımcının kim olduğu ise merak konusu oldu.

Benzer Haberler
Murat Dalkılıç’tan Özgü Kaya’ya Aşk Dolu Kutlama: Murat Dalkılıç’tan Özgü Kaya’ya Aşk Dolu Kutlama: "Varlığına Bin Şükür!"
Setin Kraliçesi Cemre Baysel! 27. Yaş Gününe Özel Setin Kraliçesi Cemre Baysel! 27. Yaş Gününe Özel "Ayıcıklı" Kutlama
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin’den Evlilik Sinyali: Konu İlayda Alişan ve Oğulcan Engin’den Evlilik Sinyali: Konu "Seda Sayan"a Bağlandı!
Hande Erçel’den Eleştirilere Rest: Hande Erçel’den Eleştirilere Rest: "Susturamazsınız, İnsanlar Konuşur!"
Taze Anne İrem Helvacıoğlu’ndan Doğum Günü Pozu: Taze Anne İrem Helvacıoğlu’ndan Doğum Günü Pozu: "Hoş Geldin 36!"
Müge Anlı İsyan Etti: Müge Anlı İsyan Etti: "Yakamızdan Düşün!"
ÇOK OKUNANLAR
Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!
  • 04-02-2026 11:23

Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu:
  • 31-01-2026 16:42

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu: "İçecek Bir Yudum Suyumuz Varsa..."

Ekranlara
  • 31-01-2026 19:07

Ekranlara "Aynı Yağmur Altında" Çıkıyor! İşte Dev Kadrolu Dizinin Yayın Tarihi

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!
  • 31-01-2026 10:37

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar:
  • 04-02-2026 11:28

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar: "Kocam Tarkan’ı Görünce Heyecan Yaptı!"