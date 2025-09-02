Burcu Binici, canlı yayında baygınlık geçirdi: “Durumum iyi”

Ünlü oyuncu Burcu Binici, katıldığı bir programda yaşadığı baygınlık nedeniyle kısa süreli panik yarattı. Canlı yayın sırasında fenalaşan oyuncu, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak sevenlerini rahatlattı.

Canlı Yayında Panik Anları

Burcu Binici, konuk olduğu canlı yayında aniden fenalaştı. Yayına ara verilirken, ekipler hemen müdahale etti. Seyirciler ve sosyal medya kullanıcıları, yaşanan olayın ardından Binici’nin sağlık durumunu merak etmeye başladı. Kısa süre sonra oyuncudan açıklama geldi.

Sağlık Durumunu Açıkladı

Binici, Instagram hesabından yaptığı açıklamada doğuştan gelen kalp ritim bozukluğu nedeniyle böyle bir durum yaşadığını söyledi. Oyuncu, “Herkese merhaba. Doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda, merak etmeyin” diyerek takipçilerine seslendi.

Sevenlerini Rahatlattı

Kısa sürede binlerce yorum alan paylaşım, Binici’nin hayranlarını rahatlattı. Oyuncunun moralinin yüksek olduğu ve dinlenmeye çekildiği öğrenildi. Sevenleri, geçmiş olsun mesajlarıyla Binici’ye destek verdi.