Burçin Terzioğlu: 'Evlilik teklifi aldım ama...'

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, önceki gece Gayrettepe'de bir etkinliğe katılarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 43 yaşındaki oyuncu, son zamanlarda projelerde yer almama sebebini açıklarken, aynı zamanda uzun süredir birlikte olduğu spor eğitmeni Umut Duygu ile yaşadığı ayrılığı da ilk kez resmen doğruladı.

Terzioğlu, projelerle ilgili olarak "Bu sezon için içimize sinen bir proje bulamadık. Şu an okuyorum ve bakıyorum. Yaz geliyor zaten. Baharı da bekliyorum, kıştan biraz sıkıldık" şeklinde konuştu.

Ayrıca, uzun zamandır birliktelik yaşadığı Umut Duygu ile olan ilişkisinin sona erdiğini doğrulayan Terzioğlu, "Evet, doğru haber, ayrıldık. Neden başladığı ya da neden devam ettiği hakkında hiç konuşmadım. Neden bittiğiyle ilgili de konuşmak istemiyorum. Evlilik teklifi almıştım ama özel şeyler ayrılığın sebebi. Bir araya gelmek ne kadar doğalsa, ayrılmak da o kadar doğal. Evlilik stresi sebepler arasında değil" açıklamasını yaptı.

Bu açıklamalarla birlikte, Terzioğlu'nun son durumu ve ayrılık kararı hakkında merak edilen soruların cevapları da netlik kazanmış oldu.