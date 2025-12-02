Burak Sevinç'ten Samimi İtiraflar: "Üniversiteyi Terk Ettim"

Oyuncu Burak Sevinç, Ceyda Düvenci’ye üniversiteyi sistem hoşuna gitmediği için terk ettiğini ve müzisyenken tesadüfen yönetmen Ahmet Katıksız sayesinde oyuncu olduğunu anlattı.

Burak Sevinç'ten Samimi İtiraflar:
Yayın Tarihi : 02-12-2025 18:01

NTV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına konuk olan müzisyen ve oyuncu Burak Sevinç, sunucu Ceyda Düvenci’ye samimi açıklamalarda bulundu. BBO Yapım imzalı programda, Nasipse Olur adlı filmiyle sinema izleyicisiyle buluşan Sevinç, kariyer yolculuğunu ve özel tercihlerini anlattı.

"Üniversiteyi Terk Ettim! Sistem Hoşuma Gitmiyordu"

Hayatını kendi isteğine göre şekillendirmek istediğini belirten Burak Sevinç, asi bir yapısı olduğunu kabul ederek, eğitimiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu:

"Üniversiteyi terk ettim! Okumadım. Kesinlikle sebebi vardı, sistem hoşuma gitmiyordu! Ben hayatımı bu şekilde istiyorum dedim, daha fazla okumak istemiyorum dedim. Kendi isteğime göre hayatımı şekillendirmek istedim. Toplum da bu tip insanlara asi diyor. Bu benim özel hayatım, bir yere gidip kimsenin hayatını bozmadım."

Müzikten Oyunculuğa Tesadüfî Geçiş

Müziğin küçüklüğünden beri en büyük tutkusu olduğunu ve İstanbul'a müzik okumaya geldiğini söyleyen Sevinç, oyunculuğa geçişinin ise tamamen şans eseri olduğunu belirtti:

"Devlet tiyatrolarında 7 yıl müzisyen olarak çalıştım. Müzik yapmak istemediğimde oyunculuk geldi. 25 yaşlarımdaydım. Çok değerli yönetmen Ahmet Katıksız, 'Murat yeni bir diziye başlayacağım, bir karaktere ihtiyacım var, senin gibi biri lazım bana' dedi. Konuşması, tavrı senin gibi olsun..."

Oyunculuğun yapabileceği bir şey olmadığını düşünmesine rağmen, yönetmenin ısrarıyla ilk dizi projesine adım attığını anlatan Sevinç, ilk işinin 'Babam İçin' dizisi olduğunu ve bu tatlı işin 23 bölüm sürdüğünü söyledi.

