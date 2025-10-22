Burak Sevinç “Yeraltı” Dizisinin Kadrosuna Katıldı! “Merdan” Rolüyle Ekrana Dönüyor

Medyapım’ın NOW TV için hazırladığı yeni proje “Yeraltı”, oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük merak uyandırdı. Dizinin ana ekibine son olarak başarılı oyuncu Burak Sevinç dahil oldu. Ünlü oyuncu, yapımda “Merdan” karakterine hayat verecek.

“Yeraltı” Kadrosu Güçleniyor

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu “Yeraltı”, etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla sezonun iddialı yapımlarından biri olmaya aday. Kasım ayında sete çıkması planlanan dizinin çekimleri için hazırlıklar son hızla devam ediyor.

Yeni projede Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve şimdi de Burak Sevinç aynı kadroda buluşacak. Bu güçlü isimlerin yer aldığı kadro, izleyicilerde büyük bir beklenti yarattı.

Karakterler ve Hikaye Dikkat Çekiyor

Dizide geçmişinin intikamını almak için tehlikeli bir plan yapan Haydar Ali karakterine Deniz Can Aktaş hayat verecek. Onun gözü kara, güzeller güzeli büyük aşkı Ceylan rolünde ise Devrim Özkan yer alacak.

Öte yandan, birçok teklif arasından “Yeraltı” dizisini seçen başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, dikkat çekici bir karakter olan Bozo rolüyle ekranlara geri dönüyor.

Kadroya yeni katılan Burak Sevinç ise “Merdan” karakteriyle dizinin karanlık atmosferine farklı bir derinlik kazandıracak. Sevinç’in performansı şimdiden büyük merak konusu oldu.

Sezonun En İddialı Yapımlarından Biri

Güçlü hikayesi, yıldız oyuncu kadrosu ve sinematografik anlatımıyla “Yeraltı”, yayınlandığı döneme damgasını vuracak yapımlar arasında gösteriliyor. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak kulislerde NOW’un yeni sezon bombasının “Yeraltı” olacağı konuşuluyor.