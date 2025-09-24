Burak Özçivit’ten Sert Tepki: “Yalan Dolan, Bıktık Artık!”

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, sosyal medyada gündeme gelen boşanma söylentilerine Contemporary İstanbul’da birlikte katıldıkları etkinlikte cevap verdi. Çiftin tüm mal varlığını elden çıkaracağı ve ayrılık sürecine girdiği iddiaları, Özçivit’i oldukça kızdırdı. Sergide görüntülenen ünlü oyuncu, konuyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Contemporary İstanbul’da Birlikte Görüntülendiler

Ünlü çift, Contemporary İstanbul’da yakın arkadaşlarının sergisini gezdi. Etkinlikte basın mensuplarının sorularıyla karşılaşan Burak Özçivit, boşanma haberleri üzerine tepkisini dile getirdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten oyuncu, sanat dolu bir günde bu tarz soruların yöneltilmesine sinirlendi.

“Yalan Dolan, Bıktık Artık”

Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında gerilen Özçivit, “Yalan dolan, bıktık artık. Lütfen bu saçma konuları açmayın. Bugün sanat konuşuyoruz. Böyle güzel bir günde güzel şeylerden bahsedelim” diyerek iddiaları net bir şekilde yalanladı. Açıklamalarıyla evliliklerinin yolunda olduğunu vurgulayan oyuncu, özel hayatlarıyla gündeme gelmekten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Fahriye Evcen’den Kısa ve Net Yanıt

Söylentilere sessiz kalmayan Fahriye Evcen de kocasının sözlerine destek verdi. Oyuncu, iddialar için sadece “Yok daha neler” diyerek tepkisini ortaya koydu. Çiftin birlikte görüntülenmesi, sosyal medyada boşanma söylentilerine kesin bir yanıt olarak değerlendirildi.

Çiftin Sanat Tutkusu

Sanata olan ilgisiyle bilinen Burak Özçivit, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olduğunu ve her yıl Contemporary İstanbul’u takip ettiğini söyledi. Çift, basın mensuplarına verdikleri mesajla ilişkilerinin sağlamlığını bir kez daha gözler önüne serdi.