Burak Özçivit'ten Adana'dan Sevimli Paylaşım: Kuzularla Verdiği Pozlar Gündem Oldu!

Türk televizyon ve sinema dünyasının en popüler, en çok aranan isimlerinin başında gelen başarılı oyuncu Burak Özçivit kariyerindeki iddialı projelerine bir yenisini daha ekliyor. Şimdilerde ekranların merakla beklenen yepyeni yapımlarından biri olan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrolü için kameralar karşısına geçen yakışıklı oyuncu çekimler dolayısıyla bulunduğu Adana'dan yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminin merkezine yerleşti. Yoğun iş temposuna rağmen neşeli halleriyle dikkat çeken Özçivit set arasından paylaştığı karelerle adeta sosyal medyanın altını üst etti.

Adana'nın Doğal Atmosferinde Sürpriz ve Sevimli Kareler

Yurt içinde ve yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan yer aldığı her projeyle adından söz ettirmeyi başaran Burak Özçivit yeni dizisinin çekimleri için bir süredir Adana'da konaklıyor. Bölgenin sıcak ve samimi atmosferine kısa sürede uyum sağlayan ünlü oyuncu set ekibiyle ve bölge halkıyla olan diyaloglarıyla sık sık takdir topluyor.

Son olarak set arasında doğayla baş başa kalan ve kırsal alanın tadını çıkaran başarılı oyuncu sevimli kuzularla bir araya geldi. Minik kuzuları kucağına alarak son derece içten ve samimi pozlar veren Burak Özçivit bu neşeli anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Klasik set pozlarının dışına çıkan bu doğal ve sempatik kareler kısa süre içinde magazin kulislerinde en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Sosyal Medyada Rekor Kırdı

Kişisel sosyal medya hesabından bu neşeli fotoğrafları paylaşan Burak Özçivit'in gönderisi yayınlandığı andan itibaren adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Kısa süre içerisinde milyonlarca kişiye ulaşan paylaşım hayranları tarafından binlerce övgü dolu yorum aldı. Takipçileri oyuncunun bu hayvan sevgisini ve doğallığını överken "Adana havası sana çok yaradı", "Setin en sempatik başrolü" ve "Kuzularla bile karizmasından ödün vermiyor" şeklindeki esprili ve tatlı yorumlar dikkat çekti.

Gerek özel hayatı gerekse seçkin projeleriyle adından sıkça söz ettiren Burak Özçivit Güneşin Doğduğu Yer dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanırken Adana'daki bu renkli set hatıralarıyla da hayranlarının kalbinde ayrı bir yer edindi. Projenin yayın tarihi ve detayları şimdiden büyük bir merakla beklenirken yakışıklı oyuncunun paylaşımlarının magazin gündemindeki etkisinin bir süre daha devam edeceği öngörülüyor.