Burak Özçivit'in Kardeşinin Düğününe Katılmama Sebebi Belli Oldu

Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit Bafra'da Hasan Sağdıç ile evlendi. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in düğünde yer almamaları dikkat çekti.

Burak Özçivit'in Kardeşinin Düğününe Katılmama Sebebi Belli Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-08-2026 14:38

Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen düğün töreniyle Hasan Sağdıç ile hayatını birleştirdi. İki ailenin yakın akrabaları ile çiftin dostlarını bir araya getiren organizasyon son derece neşeli ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği törende genç çift alkışlar eşliğinde nikah defterini imzalayarak dünyaevine girdi.

Setteki Çekim Programı Çakıştı

Gecenin en çok konuşulan başlığı televizyon ekranlarının popüler ismi Burak Özçivit ile oyuncu eşi Fahriye Evcen’in davetliler arasında bulunmaması oldu. Çiftin törende yer almamasının ardındaki neden kısa sürede anlaşıldı. Başarılı aktörün başrolünde yer aldığı projenin yoğun çekim temposu ve çalışma takvimindeki çakışma sebebiyle Samsun’daki organizasyona fiziken katılamadığı ortaya çıktı.

Metropolden Bafra'ya Taşınma Kararı

Evlilikle birlikte hayatında radikal bir değişikliğe giden Burçun Özçivit bundan sonraki yaşamını Samsun’un Bafra ilçesinde sürdürme kararı aldı. İstanbul’daki düzenini Karadeniz’e taşıyan Özçivit nikah sonrasında yaptığı açıklamayla bu tercihinin arka planını paylaştı. Eşinin memleketine duyduğu derin sevginin kendisini çok etkilediğini belirten ünlü ismin kardeşi yeni adresine kısa sürede uyum sağladığını dile getirdi.

"Bafra'yı Tanımadan Şehre Aşık Oldum"

Çevresinden gelen soruları içtenlikle yanıtlayan Burçun Özçivit taşınma kararına ilişkin hislerini şu ifadelerle aktardı: "Kabul ediyorsanız Bafra'dayım artık. Hep sorulan bir soru var bana; 'İstanbul'dan geliyorsun, neden Bafra?' Memleketine o kadar aşık, o kadar bağlı bir adamı Allah karşıma çıkardı ki, onun o bağlılığından dolayı ben Bafra'yı tanımadan Bafra'ya aşık oldum zaten." Mutlulukları gözlerinden okunan çiçeği burnunda çift tebrikleri kabul ederek Bafra'daki yeni yaşamlarına adım attı.

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