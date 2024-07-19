Burak Özçivit'in Bodrum'da karavan keyfi

Burak Özçivit, pick-up'ını karavana çevirerek tatilini daha da ilginç hale getirdi.

Burak Özçivit'in Bodrum'da karavan keyfi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2024 12:04

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve çocukları Karan ile Kerem ile birlikte Bodrum'da tatil yaparken, hobilerine de vakit ayırmayı ihmal etmiyor. Tatil boyunca ailesiyle keyifli anlar yaşayan Özçivit, bir yandan da pick-up aracını karavana dönüştürme projesiyle meşgul.

39 yaşındaki oyuncu, pick-up'ını karavana çevirerek tatilini daha da ilginç hale getirdi. Karavanıyla ilgilendiği anlarda objektiflere yansıyan Özçivit, karavandaki eşyaları birkaç kişinin yardımıyla indirirken görüntülendi. Beyaz tişört ve renkli bir şort giyen oyuncunun yorgun halleri dikkat çekti.

Burak Özçivit, tatilde ailesiyle vakit geçirirken, aynı zamanda hobilerine zaman ayırarak çok yönlü bir tatil geçiriyor. Özçivit ailesinin Bodrum'daki bu keyifli anları, hayranları tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

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