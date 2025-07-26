Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in Bodrum Tatili Hız Kesmiyor

Ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, yaz sezonunun keyfini Bodrum’da çıkarmaya devam ediyor. Yaz başından bu yana Bodrum’da tatilde olan ikili, hem romantik anları hem de doğal halleriyle dikkat çekiyor.

Torba’da Dalgalarla Eğlenceli Anlar

Hafta sonu Torba’da görüntülenen Özçivit ve Evcen çifti, akşam saatlerinde deniz keyfi yaptı. Dalgalı denizde eğlenceli anlar yaşayan çiftin, dalgalarla gülümseyen yüzlerle imtihanı objektiflere yansıdı. Fahriye Evcen’in enerjik halleri ve Burak Özçivit’in eşiyle ilgisi sosyal medyada gündem oldu.

Yaz Tatilinin Gözde Çifti

Her yaz Bodrum’u tercih eden çift, bu yıl da tatil rotasından vazgeçmedi. Özçivit ve Evcen, hem yoğun iş temposundan uzaklaşıyor hem de oğulları Karan ile birlikte ailece huzurlu vakit geçiriyor. Tatil boyunca görüntülenen çift, sade ve doğal halleriyle hayranlarından tam not alıyor.

Sosyal Medyada İlgi Odağı

Çiftin Bodrum’daki tatil kareleri, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Özellikle Fahriye Evcen’in zarif tarzı ve Burak Özçivit’in enerjik halleri, hayranlarının övgü dolu yorumlarına neden oluyor. Magazin basını da çiftin tatil keyfini yakından takip ediyor.