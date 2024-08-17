Burak Özçivit “Mahmool Makfool” adlı Arap filminde

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kuruluş Osman dizisinin 6. sezonu için hazırlıklara başlayan Burak Özçivit, bu yaz dikkat çeken bir sinema filmi projesine imza atıyor. Dubai merkezli Alamiya şirketi ile Türkiye ortak yapımı olan "Mahmool Makfool" adlı filmde başrol oynayan yakışıklı oyuncu, hayranlarını heyecanlandırdı.

Özçivit’in daha önce Akli Film’in Halid Bin Velid filmi için anlaşma sağladığı, ancak İran’da çekilmesi planlanan bu filmin ertelendiği öğrenildi. Bunun üzerine Burak Özçivit, Dubaili yapımcı Wesam Kattan ve Türk yapımcı Tayfur Aydın'ın ortak yapımı olan yeni bir projede yer almayı kabul etti.

Karim Abouzeid’in yönetmenliğini üstlendiği "Mahmool Makfool" filmi, üç Dubaili kadının ünlü Türk oyuncu Burak Özçivit’i görmek için İstanbul’a gelişi ve hayal ettikleri bir kaçırma planının gerçeğe dönüşmesiyle başlayan olayları konu alıyor. Filmde, Burak Özçivit'in yanı sıra Levent Can usta bir tetikçiyi, Melih Özkaya ise Burak Özçivit’in arkadaşı Serkan’ı canlandırıyor. Cast direktörlüğünü Tümay Özokur’un yaptığı filmin çekimleri halen devam ediyor.

Bu yeni proje, Burak Özçivit hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.