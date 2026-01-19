Burak Özçivit Joy Awards’ta Neden Yoktu? "Kara Liste" İddiası Sosyal Medyayı Salladı!

Arap dünyasında en çok sevilen Türk jönlerin başında gelen Burak Özçivit, Suudi Arabistan’ın her yıl dünya yıldızlarını ağırladığı dev organizasyonu Joy Awards’ta bu yıl yer almadı. Bu dev organizasyonda Özçivit’in eksikliği, "Araplar Burak Özçivit’i kara listeye mi aldı?" sorusunu beraberinde getirdi.

Kulislerde Konuşulan "Yer Beğenmeme" Krizi

Geçen yıl eşi Fahriye Evcen ile törene katılan ünlü oyuncunun, bu yıl davetli listesinde olmamasının ardında yatan nedenin bir "paylaşım krizi" olduğu iddia ediliyor. Kulislerden sızan bilgilere göre:

Geçen Yılın Tartışması: Özçivit’in geçtiğimiz yıl törende kendilerine ayrılan yeri beğenmediği ve organizasyon ekibiyle sorun yaşadığı öne sürüldü.

Paylaşıp Sildiği Mesaj: Ünlü oyuncunun, o dönem sosyal medya hesabından organizasyonu eleştiren bir paylaşım yaptığı ancak çok kısa süre sonra bu paylaşımı sildiği belirtiliyor. Organizasyon yetkililerinin bu durumu "kara listeye alma" gerekçesi yaptığı iddia ediliyor.

Rotasını Rusya ve Türki Cumhuriyetlere mi Çevirdi?

Son aylarda Burak Özçivit'in yurt dışı seyahatlerinde yaşanan değişiklikler de bu iddiaları güçlendirir nitelikte. Daha önce vaktinin büyük kısmını Arap ülkelerinde geçiren oyuncunun:

Rusya Çıkarması: Sık sık Rusya'da açılışlara katılması ve hayranlarıyla buluşması, Türki Cumhuriyetler: Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerdeki dev projelerde yer alması, Kuveyt ve Katar Eksikliği: Eskisi kadar Arap yarımadasındaki davetlerde boy göstermemesi dikkat çekti.

Fahriye Evcen Faktörü

Geçtiğimiz yılki törene eşiyle katılan Özçivit'in, Fahriye Evcen’in de dahil olduğu bir organizasyonel aksaklık sonrası tepki gösterdiği iddiaları, Arap basınında da yer bulmuştu. Bu yıl listede yer almaması, Suudi organizatörlerle köprülerin atıldığı şeklinde yorumlandı.