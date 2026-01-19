Burak Özçivit Joy Awards’ta Neden Yoktu? "Kara Liste" İddiası Sosyal Medyayı Salladı!

Burak Özçivit Joy Awards'tan neden aforoz edildi? Geçen yılki yer beğenmeme krizi ve silinen paylaşım iddiaları... Burak Özçivit'in Arap dünyasındaki geleceği ve "kara liste" gerçeği haberimizde.

Burak Özçivit Joy Awards’ta Neden Yoktu?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-01-2026 10:25

Arap dünyasında en çok sevilen Türk jönlerin başında gelen Burak Özçivit, Suudi Arabistan’ın her yıl dünya yıldızlarını ağırladığı dev organizasyonu Joy Awards’ta bu yıl yer almadı. Bu dev organizasyonda Özçivit’in eksikliği, "Araplar Burak Özçivit’i kara listeye mi aldı?" sorusunu beraberinde getirdi.

Kulislerde Konuşulan "Yer Beğenmeme" Krizi

Geçen yıl eşi Fahriye Evcen ile törene katılan ünlü oyuncunun, bu yıl davetli listesinde olmamasının ardında yatan nedenin bir "paylaşım krizi" olduğu iddia ediliyor. Kulislerden sızan bilgilere göre:

  • Geçen Yılın Tartışması: Özçivit’in geçtiğimiz yıl törende kendilerine ayrılan yeri beğenmediği ve organizasyon ekibiyle sorun yaşadığı öne sürüldü.

  • Paylaşıp Sildiği Mesaj: Ünlü oyuncunun, o dönem sosyal medya hesabından organizasyonu eleştiren bir paylaşım yaptığı ancak çok kısa süre sonra bu paylaşımı sildiği belirtiliyor. Organizasyon yetkililerinin bu durumu "kara listeye alma" gerekçesi yaptığı iddia ediliyor.

Rotasını Rusya ve Türki Cumhuriyetlere mi Çevirdi?

Son aylarda Burak Özçivit'in yurt dışı seyahatlerinde yaşanan değişiklikler de bu iddiaları güçlendirir nitelikte. Daha önce vaktinin büyük kısmını Arap ülkelerinde geçiren oyuncunun:

  1. Rusya Çıkarması: Sık sık Rusya'da açılışlara katılması ve hayranlarıyla buluşması,

  2. Türki Cumhuriyetler: Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerdeki dev projelerde yer alması,

  3. Kuveyt ve Katar Eksikliği: Eskisi kadar Arap yarımadasındaki davetlerde boy göstermemesi dikkat çekti.

Fahriye Evcen Faktörü

Geçtiğimiz yılki törene eşiyle katılan Özçivit'in, Fahriye Evcen’in de dahil olduğu bir organizasyonel aksaklık sonrası tepki gösterdiği iddiaları, Arap basınında da yer bulmuştu. Bu yıl listede yer almaması, Suudi organizatörlerle köprülerin atıldığı şeklinde yorumlandı.

Benzer Haberler
71 Kilo Gitti, Yeni İmajı Geldi! Işın Karaca’nın Şaşırtan Değişimi. 71 Kilo Gitti, Yeni İmajı Geldi! Işın Karaca’nın Şaşırtan Değişimi.
Esra Ezmeci Hakkında 10 Ay Hapis Cezası Verildi. Esra Ezmeci Hakkında 10 Ay Hapis Cezası Verildi.
Megastar da Olsanız Yorgunluk Aynı! Tarkan’ın Megastar da Olsanız Yorgunluk Aynı! Tarkan’ın "Yan Gelip Yatma" Paylaşımı Rekor Kırdı.
Sinem Ünsal’dan Sinem Ünsal’dan "Uzak Şehir" İtirafı: "Eksi 11 Derecede Mimiklerimiz Donuyor!"
Hamdi Alkan’dan Samimi İtiraflar: Hamdi Alkan’dan Samimi İtiraflar: "Aldattığım İçin Üzüldüm"
Emilia Clarke’dan Olay Yaratan İtiraf: Sevişme Sahnesinde Kaburgası Kırıldı! Emilia Clarke’dan Olay Yaratan İtiraf: Sevişme Sahnesinde Kaburgası Kırıldı!
ÇOK OKUNANLAR
Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya:
  • 15-01-2026 12:12

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya: "Hep Çok Dişi Karakterler Oynadım"

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’
  • 15-01-2026 11:20

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.
  • 13-01-2026 15:57

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!

Beren Saat’ten Dev Sürpriz! Oyunculuğu Bıraktı mı? İşte İlk Şarkısı
  • 14-01-2026 17:53

Beren Saat’ten Dev Sürpriz! Oyunculuğu Bıraktı mı? İşte İlk Şarkısı