Burak Özçivit gitti, Mert Yazıcıoğlu geldi! 'Kuruluş Osman'da yeni dönem başlıyor

Burak Özçivit, yıllardır başrolünde yer aldığı 'Kuruluş Osman' dizisinden ayrıldı. Başarılı oyuncunun yüksek ücret talebi nedeniyle yapımcıyla anlaşamadığı iddia edilirken, dizide 'Osman Bey'in oğlu Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu izleyici karşısına çıkacak.

Kuruluş Osman'da yeni başrol: Mert Yazıcıoğlu

Daha önce "Çalıkuşu", "Küçük Sırlar" ve "Baba Ocağı" gibi sevilen projelerde yer alan Burak Özçivit, uzun süredir "Kuruluş Osman" dizisinde Osman Bey karakterine hayat veriyordu. Ancak oyuncunun bölüm başı 4 milyon TL talep etmesi, yapımcı Bozdağ Film ile iplerin kopmasına neden oldu.

Bu ayrılığın ardından diziye yeni bir isim dahil edildi. Bozdağ Film, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Mert Yazıcıoğlu'nun kadroya katıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yeni dönem başlıyor! 'Osman Bey'in oğlu 'Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!"

Hayranlardan Mert Yazıcıoğlu'na tam destek

Geçtiğimiz sezon 'Kızıl Goncalar' dizisinde 'Cüneyd' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Mert Yazıcıoğlu'nun Kuruluş Osman kadrosuna katılması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Oyuncunun performansı şimdiden merak konusu oldu.

Öte yandan, dizinin yedinci sezon senaryosu da tamamlanmak üzere. Yeni bölümlerde Osman Bey'in yaşlılık dönemine ise usta oyuncu Cihan Ünal hayat verecek.