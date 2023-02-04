Burak Deniz'in Serenay Sarıkaya'ya yorumu olay oldu!

Burak Deniz'in Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

Serenay Sarıkaya, bir markanın reklamı için gerçeleştirdiği çekimlerden pozlarını, Instagram sayfasından paylaştı. Bu pozuna, "Rüyada mıyım?" notunu yazan Serenay'a, Burak'tan "Vay canına" yorumu geldi.

"HAVADA AŞK KOKUSU VAR"

Sosyal medya kullanıcıları, Deniz'in gündem olan bu ifadelerine; "İtiraf et, aşık olmuşsun sen bizim kıza", "Havada aşk kokusu var" ve "Serenay ve Burak... Muhteşem ikili" gibi mesajlar yağdırdı.