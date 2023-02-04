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Gecce Magazin Haberleri

Burak Deniz'in Serenay Sarıkaya'ya yorumu olay oldu!

Netflix'te yayınlanan 'Şahmaran' dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz ile aşk yaşadığı konuşulan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yeni fotoğraflarını yayınladı. Aşk söylentilerini yalanlayan ikiliden Deniz, meslektaşının fotoğrafına yaptığı yorumla olay yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, Deniz'in olay olan ifadelerine mesaj yağdırdı.

Burak Deniz'in Serenay Sarıkaya'ya yorumu olay oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-02-2023 14:14

 

Burak Deniz'in Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. 

Serenay Sarıkaya, bir markanın reklamı için gerçeleştirdiği çekimlerden pozlarını, Instagram sayfasından paylaştı. Bu pozuna, "Rüyada mıyım?" notunu yazan Serenay'a, Burak'tan "Vay canına" yorumu geldi.

"HAVADA AŞK KOKUSU VAR"

Sosyal medya kullanıcıları, Deniz'in gündem olan bu ifadelerine; "İtiraf et, aşık olmuşsun sen bizim kıza", "Havada aşk kokusu var" ve "Serenay ve Burak... Muhteşem ikili" gibi mesajlar yağdırdı.

 

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