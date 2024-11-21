Burak Deniz ve Öykü Karayel'li 'Umumi' geliyor!

Başrollerinde Burak Deniz ve Öykü Karayel’in yer aldığı ‘Umami' 2025 yılında yayına girecek. 

Burak Deniz ve Öykü Karayel'li 'Umumi' geliyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-11-2024 17:17

Başrollerinde Burak Deniz ve Öykü Karayel’in yer aldığı drama türündeki ‘Umami’ filmini izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 2021 yılında vizyona giren ödüllü film ‘Boiling Point’in uyarlaması olan ‘Umami’nin yapımcılığını Karga Seven üstlenirken, uyarlama senaryosu Can Cengiz imzası taşıyor. Emre Şahin’in yönetmen koltuğunda yer aldığı filmin kadrosunda Burak Deniz ve Öykü Karayel’in yanı sıra, Osman Sonant, Onur Ünsal, Ulvi Kahyaoğlu, Tuğba Çom Makar, Nergis Öztürk, Murat Kılıç ve Selin Şekerci gibi başarılı isimler yer alıyor.

‘Umami’, şef Sina Bora'nın, İstanbul'da başarılı ve lüks bir restoranı yönetmenin yoğun baskılarıyla boğuşurken, aynı zamanda kişisel hayatı ve ekibinin bitmek bilmeyen talepleriyle başa çıkmak zorunda kaldığı sıra dışı gecesini anlatıyor. ‘Umami’, ‘Boiling Point’in genel hikayesine sadık kalırken aynı zamanda yerel kültüre dair güçlü dokunuşlarla yenilikçi ve özgün bir dil yakalıyor.

 

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