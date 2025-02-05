Burak Deniz ve Öykü Karayel’i buluşturan Umami gala yaptı

‘Umami’ filminin, dünyanın dört bir yanındaki seyircilerle aynı anda buluşmasına sayılı günler kaldı. Burak Deniz ve Öykü Karayel’in başrollerinde yer aldığı, ikiliye zengin bir oyuncu kadrosunun eşlik ettiği ve 12 Şubat’ta yayında olacak filmin özel gösterimi dün gece gerçekleşti.

Burak Deniz ve Öykü Karayel’i buluşturan Umami gala yaptı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-02-2025 10:10

Disney+’ın yeni orijinal filmi ‘Umami’ 12 Şubat’ta, 130’dan fazla ülkede aynı anda izleyiciler ile buluşuyor. Tanıtımlarıyla ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken filmin özel gösterimi oyuncuların katılımıyla dün gece gerçekleşti. Yapımcılığını Karga Seven’ın üstlendiği, uyarlama senaryosunu ise Can Cengiz’in kaleme aldığı ve Emre Şahin’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmden kısa bir bölümü misafirlere izletildi. Etkinlikte, filmin temasına uygun hazırlanan mekan ve ikramlar misafirlerden büyük beğeni topladı.

2021 yılında vizyona giren, 4 dalda BAFTA adaylığına ve pek çok ödüle sahip ‘Boiling Point’in uyarlaması olan ve tek plan çekim tekniğine sahip ‘Umami’nin başrollerini Burak Deniz ve Öykü Karayel paylaşırken ikiliye Osman Sonant, Onur Ünsal, Ulvi Kahyaoğlu, Tuğba Çom Makar, Nergis Öztürk, Murat Kılıç, Selin Şekerci, Can Bartu Arslan, Doğaç Yıldız, Taha Bora Elkoca, Izabella Muzurbeva, Özlem Türay ve Kürşat Demir gibi önemli isimler eşlik ediyor.

‘Umami’, şef Sina Bora'nın, İstanbul'da başarılı ve lüks bir restoranı yönetmenin yoğun baskılarıyla boğuşurken, aynı zamanda kişisel hayatı ve ekibinin bitmek bilmeyen talepleriyle başa çıkmak zorunda kaldığı sıra dışı gecesini anlatıyor. 

 

Benzer Haberler
Zehra Güneş’in asansör pozu sosyal medyada olay oldu! Zehra Güneş’in asansör pozu sosyal medyada olay oldu!
Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede
‘Başka Bir Gün’den yeni tanıtım yayınlandı ‘Başka Bir Gün’den yeni tanıtım yayınlandı
David Beckham İstanbul’da! Oğlu Romeo ve sevgilisiyle Türkiye turu David Beckham İstanbul’da! Oğlu Romeo ve sevgilisiyle Türkiye turu
Melisa Sözen 9 yıl önce rol aldığı dizi nedeniyle ifadeye çağırıldı Melisa Sözen 9 yıl önce rol aldığı dizi nedeniyle ifadeye çağırıldı
Turabi’nin İngilizce arabesk şarkısına erişim engeli! Turabi’nin İngilizce arabesk şarkısına erişim engeli!
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel Paris’te! Ünlü Defilede Tuba Büyüküstün ile buluştu!
  • 29-01-2025 17:54

Hande Erçel Paris’te! Ünlü Defilede Tuba Büyüküstün ile buluştu!

Halil İbrahim Ceyhan'dan şaşırtan itiraf: Serdar Ortaç’a şarkı vermiş!
  • 29-01-2025 18:48

Halil İbrahim Ceyhan'dan şaşırtan itiraf: Serdar Ortaç’a şarkı vermiş!

Giray Altınok ile Ezgi Mola’lı ‘Başka Bir Sen’in afişi yayınlandı
  • 29-01-2025 18:54

Giray Altınok ile Ezgi Mola’lı ‘Başka Bir Sen’in afişi yayınlandı

Kızılcık Şerbeti’nde Hamdi Alkan sürprizi
  • 30-01-2025 11:14

Kızılcık Şerbeti’nde Hamdi Alkan sürprizi

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç’tan duygusal açıklamalar: “Çocukluğum annesiz geçti”
  • 30-01-2025 12:27

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç’tan duygusal açıklamalar: “Çocukluğum annesiz geçti”