Burak Deniz ve Öykü Karayel’i buluşturan Umami gala yaptı

Disney+’ın yeni orijinal filmi ‘Umami’ 12 Şubat’ta, 130’dan fazla ülkede aynı anda izleyiciler ile buluşuyor. Tanıtımlarıyla ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken filmin özel gösterimi oyuncuların katılımıyla dün gece gerçekleşti. Yapımcılığını Karga Seven’ın üstlendiği, uyarlama senaryosunu ise Can Cengiz’in kaleme aldığı ve Emre Şahin’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmden kısa bir bölümü misafirlere izletildi. Etkinlikte, filmin temasına uygun hazırlanan mekan ve ikramlar misafirlerden büyük beğeni topladı.

2021 yılında vizyona giren, 4 dalda BAFTA adaylığına ve pek çok ödüle sahip ‘Boiling Point’in uyarlaması olan ve tek plan çekim tekniğine sahip ‘Umami’nin başrollerini Burak Deniz ve Öykü Karayel paylaşırken ikiliye Osman Sonant, Onur Ünsal, Ulvi Kahyaoğlu, Tuğba Çom Makar, Nergis Öztürk, Murat Kılıç, Selin Şekerci, Can Bartu Arslan, Doğaç Yıldız, Taha Bora Elkoca, Izabella Muzurbeva, Özlem Türay ve Kürşat Demir gibi önemli isimler eşlik ediyor.

‘Umami’, şef Sina Bora'nın, İstanbul'da başarılı ve lüks bir restoranı yönetmenin yoğun baskılarıyla boğuşurken, aynı zamanda kişisel hayatı ve ekibinin bitmek bilmeyen talepleriyle başa çıkmak zorunda kaldığı sıra dışı gecesini anlatıyor.