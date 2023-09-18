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Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir aşk yaşıyor

Son dönemde isimleri birlikte anılan Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir'in aşkı artık resmiyet kazandı. Çift, yakın bir zamanda birbirlerine daha da yakınlaşarak ilişkilerini doğruladı.

Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir aşk yaşıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2023 15:34

Ünlü oyuncu Burak Deniz, son olarak Hande Erçel ile bir dizi projesinde yer aldı ve başarılı performansıyla beğeni topladı. Ancak sadece profesyonel kariyeri değil, özel hayatı da medyanın ilgisini çekiyor. Üç yıl boyunca oyuncu Büşra Deniz ile bir ilişki yaşayan Deniz, daha sonra Didem Soydan ile ilişkisiyle gündeme gelmişti. Ancak şimdi gönlünü başka bir meslektaşı olan Bestemsu Özdemir'e kaptırmış gibi görünüyor. İkilinin İtalya'da tatil yaptığı öğrenildi.

Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir, yakınlaştıkları dedikodularıyla gündeme gelmişti. Bir parti sırasında bir araya gelen ikili, samimi tavırlarıyla dikkat çekmişti. Bodrum Türkbükü'nde bir davete katılan çift, gece boyunca birbirlerinden ayrılmamış ve yakın bir ilişki içinde olduklarını gösteren samimi görüntüler sergilemişti. Davette saatlerce dans eden ikili, organizasyonun en çok konuşulan isimleri arasında yer almıştı. Bu davette başlayan yakınlaşma, sonunda bir ilişkiye dönüştü.

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