Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya’nın Açtığı Davadan Beraat Etti

Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya’nın açtığı davadan beraat etti. Mahkeme, suçlamalara dair kesin delil olmadığına hükmetti. Dosya temyize taşınabilir.

Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya’nın Açtığı Davadan Beraat Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2025 11:57

Yıllardır Devam Eden Dava Sonuçlandı

Ünlü oyuncu Burak Deniz, meslektaşı Nilperi Şahinkaya tarafından yapılan suç duyurusuyla başlayan ve uzun süredir devam eden davadan beraat etti. Yeni sezonda “Sahtekarlar” dizisinde avukat Ertan Aydın karakterini canlandıran Deniz, mahkeme kararıyla aklandı.

Savcılığın Mütalaası

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Burak Deniz’in Adana’da yaşanan olayda suç işlediğini iddia etmişti. Savcı, Deniz’in Necmi Deniz’e yönelik aleni ortamda hakaret ve tehditte bulunduğunu, Nilperi Şahinkaya’ya da hakaret ettiğini, ayrıca Necmi Deniz’e yumruk atmaya teşebbüs ettiğini öne sürmüştü.

Mahkeme Kararıyla Beraat

Dün Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında önemli gelişmeler yaşandı. Nilperi Şahinkaya ve avukatı Nail Gönenli duruşmaya İstanbul’dan görüntülü olarak katıldı. Mahkeme, Burak Deniz’in üzerine atılı suçlara dair “her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığına” hükmetti. Bu nedenle oyuncunun beraatine karar verildi.

Temyiz Süreci Gündemde

Kararın ardından gözler Nilperi Şahinkaya’ya çevrildi. Şahinkaya’nın avukatı, dosyayı temyize götüreceklerini belirtti. Böylece davanın üst mahkemeye taşınması bekleniyor.

Burak Deniz’in Kariyeri Sürüyor

Beraat kararının ardından Burak Deniz, yeni dizisi Sahtekarlar için çalışmalarına devam ediyor. Başarılı oyuncu, projeleri ve güçlü performansıyla ekranlarda yer almaya hazırlanıyor.

Benzer Haberler
Buse Terim'in Korku Dolu Anları: “Yürek Çarpıntısı Bana Yetti” Buse Terim'in Korku Dolu Anları: “Yürek Çarpıntısı Bana Yetti”
Fahriye Evcen’in Yeni Paylaşımları Sosyal Medyayı Salladı Fahriye Evcen’in Yeni Paylaşımları Sosyal Medyayı Salladı
Ahu Yağtu Hastaneye Kaldırıldı: Beyin Anevrizması Teşhisi Konuldu Ahu Yağtu Hastaneye Kaldırıldı: Beyin Anevrizması Teşhisi Konuldu
Demet Özdemir’den Aşk İtirafı: “Kalbim Boş Değil” Demet Özdemir’den Aşk İtirafı: “Kalbim Boş Değil”
Esra Ronabar: “Barış’la Seninle Çalışamayız Dedim Esra Ronabar: “Barış’la Seninle Çalışamayız Dedim"
Fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL ödedi mi? Seda Bakan’dan Jennifer Lopez iddialarına esprili yanıt Fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL ödedi mi? Seda Bakan’dan Jennifer Lopez iddialarına esprili yanıt
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'de Festival Açılışı İkilem'den
  • 11-09-2025 16:26

İzmir'de Festival Açılışı İkilem'den

Photoshop’la saç değişikliği! Merve Boluğur’un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
  • 17-09-2025 14:14

Photoshop’la saç değişikliği! Merve Boluğur’un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü

Kadife Kelepçe'nin Okuma Provası Gerçekleşti
  • 11-09-2025 17:00

Kadife Kelepçe'nin Okuma Provası Gerçekleşti

Hande Erçel aşk acısını çabuk unuttu, karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı
  • 16-09-2025 10:15

Hande Erçel aşk acısını çabuk unuttu, karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı

Barış Arduç yeni rolü Selim’i anlattı: “Küllenmiş ilişkilerin kıymetini gösterecek”
  • 17-09-2025 12:44

Barış Arduç yeni rolü Selim’i anlattı: “Küllenmiş ilişkilerin kıymetini gösterecek”