Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya’nın Açtığı Davadan Beraat Etti

Yıllardır Devam Eden Dava Sonuçlandı

Ünlü oyuncu Burak Deniz, meslektaşı Nilperi Şahinkaya tarafından yapılan suç duyurusuyla başlayan ve uzun süredir devam eden davadan beraat etti. Yeni sezonda “Sahtekarlar” dizisinde avukat Ertan Aydın karakterini canlandıran Deniz, mahkeme kararıyla aklandı.

Savcılığın Mütalaası

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Burak Deniz’in Adana’da yaşanan olayda suç işlediğini iddia etmişti. Savcı, Deniz’in Necmi Deniz’e yönelik aleni ortamda hakaret ve tehditte bulunduğunu, Nilperi Şahinkaya’ya da hakaret ettiğini, ayrıca Necmi Deniz’e yumruk atmaya teşebbüs ettiğini öne sürmüştü.

Mahkeme Kararıyla Beraat

Dün Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında önemli gelişmeler yaşandı. Nilperi Şahinkaya ve avukatı Nail Gönenli duruşmaya İstanbul’dan görüntülü olarak katıldı. Mahkeme, Burak Deniz’in üzerine atılı suçlara dair “her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığına” hükmetti. Bu nedenle oyuncunun beraatine karar verildi.

Temyiz Süreci Gündemde

Kararın ardından gözler Nilperi Şahinkaya’ya çevrildi. Şahinkaya’nın avukatı, dosyayı temyize götüreceklerini belirtti. Böylece davanın üst mahkemeye taşınması bekleniyor.

Burak Deniz’in Kariyeri Sürüyor

Beraat kararının ardından Burak Deniz, yeni dizisi Sahtekarlar için çalışmalarına devam ediyor. Başarılı oyuncu, projeleri ve güçlü performansıyla ekranlarda yer almaya hazırlanıyor.