Burak Deniz ile Yaren Güldiken aşkı belgelendi! İlk kez birlikte görüntülendiler

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz, uzun süredir aşk hayatıyla gündeme gelmiyordu. Ancak son günlerde yeni bir aşkla magazin gündemine oturdu. Genç oyuncu Yaren Güldiken ile birlikte olduğu iddiaları, sonunda doğrulandı. İkili, Datça’da gözlerden uzak bir tatilde ilk kez objektiflere yakalandı.

Bestemsu Özdemir sonrası kalbini Yaren Güldiken’e açtı

Burak Deniz, daha önce meslektaşı Bestemsu Özdemir ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. Ayrılığın ardından özel hayatını basından uzak tutmaya çalışan ünlü oyuncu, bu kez mutluluğu Yaren Güldiken’de buldu. İkili, yaklaşık bir ay önce aşk yaşamaya başladı. Sessiz sedasız ilerleyen ilişki, Datça’daki tatil kareleriyle belgelenmiş oldu.

Tiny house tatiliyle romantizmi doruğa çıkardılar

Burak Deniz ile Yaren Güldiken, Muğla’nın huzur dolu köylerinden Mesudiye’de doğayla iç içe bir tatil yapıyor. İkili, gözlerden uzak bir tiny house’ta konaklıyor. Deniz, doğallıktan yana tercihleriyle dikkat çekerken, çiftin sade yaşam tarzı da sosyal medyada ilgi görüyor. Tatillerinde samimi halleriyle objektiflere yansıyan çift, aşklarını yaşamaktan çekinmiyor.

İlk kareler geldi, sosyal medya karıştı

Çiftin birlikte görüntülenmesinin ardından, sosyal medya kullanıcıları Burak Deniz’in yeni aşkını değerlendirmeye başladı. Takipçileri, “Çok yakışmışlar” yorumlarıyla çifti destekledi. Yaren Güldiken'in zarif tarzı ve Deniz’le olan uyumu, kısa sürede magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti.