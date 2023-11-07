Burak Deniz hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı

Bambaşka Biri dizisinde Kenan karakterini canlandıran oyuncu Burak Deniz, hayranlarına kendi hakkında bilinmeyen bir ayrıntıyı paylaştı. Ünlü oyuncu, bu detayın yıllar önce dile getirildiğini ve şaşırtıcı bir şekilde gerçekleştiğini anlattı.

Burak Deniz, Hande Erçel ile tekrar bir araya geldiği Bambaşka Biri dizisindeki başarılı oyunculuğu ile büyük ilgi çekiyor. 2011 yılında "Kolej Günlüğü" dizisi ile televizyon kariyerine başlayan Deniz, ilk başrolünü Hande Erçel ile birlikte rol aldığı "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinde elde etti.

Bir röportajında, kötü ve tahmin edilemez karakterleri oynamaktan zevk aldığını belirten Deniz, hayalinin iyi yazılmış bir seri katil karakterine hayat vermek olduğunu dile getirmişti. Bambaşka Biri dizisiyle, bu özel hayalini gerçekleştirme şansını buldu.

Aşka ve aşkın gücüne derin bir inancı olduğunu ifade eden Burak Deniz, ilki insanlar tarafından soğuk ve mesafeli biri olarak algılanmasına rağmen, aslında son derece sıcakkanlı ve insanlarla bağ kurmayı seven bir kişiliğe sahip olduğunu anlattı.