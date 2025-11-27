Burak Dakak'tan Nişanlısının "Üşengeçlikten Evlenemiyoruz" Sözlerine Yanıt: "Planımız Var"

Burak Dakak, nişanlısı Leyla Tanlar’ın "üşengeçlikten evlenemiyoruz" sözlerine yanıt verdi ve evliliğe dair planları olduğunu söyledi. Tanlar’ın ilk filminin galasında gururunu dile getirdi.

Burak Dakak'tan Nişanlısının
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-11-2025 11:45

Oyuncu Burak Dakak, nişanlısı Leyla Tanlar’ın başrolünde yer aldığı Erken Kış filminin galasına katıldı. Dakak, geçtiğimiz haftalarda nişanlısının "Üşengeçlikten evlenemiyoruz" şeklindeki esprili açıklaması hakkında ilk kez konuştu ve evliliğe dair planları olduğunu söyledi.

 

Burak Dakak Nişanlısıyla Gurur Duyuyor

Burak Dakak, Leyla Tanlar’ın ilk sinema filmi olan Erken Kış’ın galasında basın mensuplarına duygusal açıklamalarda bulundu. Dakak, nişanlısının başarısından duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti: "Leyla'nın ilk filmi. Onun için de ayrı bir heyecanlıyım. Çok emek var. Aile olarak da yakından takip ettiğim için yolu açık olsun. Herkesin çok beğeneceğine eminim."

Dakak, duygularını tarif ederken, "Leyla ile de o anları onunla paylaştığım için çok mutluyum, gururluyum. İnsanın eşinin böyle güzel şeyler yapması, imzasını atması tarif edilecek bir şey değil," dedi.

“Yoğunluktan Dolayı Evlenemiyoruz” Açıklaması

Burak Dakak, geçtiğimiz haftalarda Leyla Tanlar’ın evlilik planları hakkındaki, "Çok istiyoruz ikimiz de, keşke biri bizim yerimize planlasa ve bir anda biz evlensek. O üşengeçlikle uzuyor. Yoksa çok istiyoruz" şeklindeki sözleri hakkında da konuştu.

Dakak, nişanlısının sözlerini doğrulayarak, "Leyla da 'Yoğunluktan dolayı evlenemiyoruz' demiş. Aslında evliliğe dair öyle planlarımız var. Zaten haberiniz olur," ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, bu açıklamasıyla evlilik için net bir tarihin henüz olmadığını ancak evlilik niyetlerinin ciddi olduğunu bir kez daha teyit etti

Benzer Haberler
Hande Erçel’den Korumasına Sert Tepki: “Stop” Hande Erçel’den Korumasına Sert Tepki: “Stop”
Ceyda Ateş Hastanelik Oldu: Ameliyat Son Seçenek Ceyda Ateş Hastanelik Oldu: Ameliyat Son Seçenek
Ceyda Ateş Hastanelik Oldu: Ameliyat Son Seçenek Ceyda Ateş Hastanelik Oldu: Ameliyat Son Seçenek
Dilan Telkök ve Berkay Hardal Ölümden Döndü: Trafik Kazası Geçiren Çiftten İlk Açıklama Dilan Telkök ve Berkay Hardal Ölümden Döndü: Trafik Kazası Geçiren Çiftten İlk Açıklama
Özge Yağız, Partneri Halit Özgür Sarı'ya mı Aşık Oldu? Yeni Aşk İddiaları Gündemde Özge Yağız, Partneri Halit Özgür Sarı'ya mı Aşık Oldu? Yeni Aşk İddiaları Gündemde
Neslihan Atagül’den Minik Oğlu Aziz’li Gün Doğumu Paylaşımı Neslihan Atagül’den Minik Oğlu Aziz’li Gün Doğumu Paylaşımı
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi
  • 26-11-2025 17:16

Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”
  • 26-11-2025 18:30

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”

Burak Dakak'tan Nişanlısının
  • 27-11-2025 11:45

Burak Dakak'tan Nişanlısının "Üşengeçlikten Evlenemiyoruz" Sözlerine Yanıt: "Planımız Var"

Şifanur Gül’e 28 Yaş Sürprizi: Sevgilisi Berk Bakioğlu’ndan Romantik Evlilik Teklifi
  • 27-11-2025 09:51

Şifanur Gül’e 28 Yaş Sürprizi: Sevgilisi Berk Bakioğlu’ndan Romantik Evlilik Teklifi

Meral Kaplan'ın Başı Yine Dertte: Üç Yıla Kadar Hapis İstemi
  • 27-11-2025 10:50

Meral Kaplan'ın Başı Yine Dertte: Üç Yıla Kadar Hapis İstemi