Burak Dakak'tan Nişanlısının "Üşengeçlikten Evlenemiyoruz" Sözlerine Yanıt: "Planımız Var"

Oyuncu Burak Dakak, nişanlısı Leyla Tanlar’ın başrolünde yer aldığı Erken Kış filminin galasına katıldı. Dakak, geçtiğimiz haftalarda nişanlısının "Üşengeçlikten evlenemiyoruz" şeklindeki esprili açıklaması hakkında ilk kez konuştu ve evliliğe dair planları olduğunu söyledi.

Burak Dakak Nişanlısıyla Gurur Duyuyor

Burak Dakak, Leyla Tanlar’ın ilk sinema filmi olan Erken Kış’ın galasında basın mensuplarına duygusal açıklamalarda bulundu. Dakak, nişanlısının başarısından duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti: "Leyla'nın ilk filmi. Onun için de ayrı bir heyecanlıyım. Çok emek var. Aile olarak da yakından takip ettiğim için yolu açık olsun. Herkesin çok beğeneceğine eminim."

Dakak, duygularını tarif ederken, "Leyla ile de o anları onunla paylaştığım için çok mutluyum, gururluyum. İnsanın eşinin böyle güzel şeyler yapması, imzasını atması tarif edilecek bir şey değil," dedi.

“Yoğunluktan Dolayı Evlenemiyoruz” Açıklaması

Burak Dakak, geçtiğimiz haftalarda Leyla Tanlar’ın evlilik planları hakkındaki, "Çok istiyoruz ikimiz de, keşke biri bizim yerimize planlasa ve bir anda biz evlensek. O üşengeçlikle uzuyor. Yoksa çok istiyoruz" şeklindeki sözleri hakkında da konuştu.

Dakak, nişanlısının sözlerini doğrulayarak, "Leyla da 'Yoğunluktan dolayı evlenemiyoruz' demiş. Aslında evliliğe dair öyle planlarımız var. Zaten haberiniz olur," ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, bu açıklamasıyla evlilik için net bir tarihin henüz olmadığını ancak evlilik niyetlerinin ciddi olduğunu bir kez daha teyit etti