Burak Dakak Nişanlısı Leyla Tanlar’ı Galada Yalnız Bırakmadı

Tiyatro dünyasının merakla beklenen yeni yapımı Job, görkemli bir galayla perdelerini açtı. Başrollerini Sarp Akkaya ve Leyla Tanlar’ın paylaştığı oyunun ilk gösterimi bu akşam Zorlu PSM’de gerçekleştirildi. Sanat dünyasından birçok ismin akın ettiği gecede, Leyla Tanlar’ın performansı ve oyuna olan ilgi dikkat çekti.

Galada Ünlüler Geçidi

Proje tasarımı ve yönetmenliğini Kerem Deren ile Çisil Hazal Tenim’in üstlendiği, yapımcılığını ise Alara Hamamcıoğlu Bayraktar’ın yaptığı oyunun galasında samimi anlar yaşandı. Seyirciler arasında Leyla Tanlar’ı bu özel gününde yalnız bırakmayan nişanlısı Burak Dakak’ın yanı sıra yakın arkadaşları Mert Yazıcıoğlu ve Can Atak da yer aldı. Gösterim sonunda salonu dolduran davetliler, ekibi ve oyuncuları ayakta alkışlayarak tebrik etti.

Şirin’in İşine Dönme Mücadelesi

Max Wolf Friedlich tarafından kaleme alınan oyun, derinlikli bir karakter analizini merkezine alıyor. Leyla Tanlar’ın hayat verdiği Şirin karakteri, geçirdiği ağır bir sinir krizi sonrasında işinden uzaklaştırılan bir kadının hikayesini anlatıyor. Şirin’in eski hayatına ve işine geri dönebilmek için bir terapistin kapısını çalmak zorunda kalmasıyla başlayan süreç, izleyiciye psikolojik katmanları olan bir anlatı sunuyor. Sarp Akkaya ve Leyla Tanlar’ın sahnedeki uyumu, ilk gösterimde izleyiciden tam not aldı.

Yeni Sezonun İddialı Yapımlarından

Modern çalışma hayatının insan psikolojisi üzerindeki etkilerini ve bireyin sistem içindeki varoluş çabasını sorgulayan Job, yeni sezonun en iddialı tiyatro projeleri arasında gösteriliyor. Zorlu PSM bünyesinde sahnelenmeye devam edecek olan oyun, hem rejisi hem de oyuncu kadrosuyla tiyatroseverlerin ajandasında üst sıralarda yer alacağının sinyallerini galadaki bu büyük ilgiyle vermiş oldu.