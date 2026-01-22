Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda: "Canvermezler" Geliyor!

TRT’nin dijital platformu tabii, iddialı bir dönem dizisiyle 2026 yılına damga vurmaya hazırlanıyor. Akli Film ve Adenz Yapım imzalı, 10 bölümden oluşan "Canvermezler" dizisinin başrolü, yeteneği ödüllerle tescillenmiş genç yıldız Burak Dakak oldu.

Burak Dakak "Ali Nail" Karakteriyle Dönüyor

Çukur ve Güzel Günler gibi projelerdeki başarısıyla tanınan Burak Dakak, bu kez izleyiciyi Cumhuriyet’in ilk yıllarına, 1930’ların İstanbul’una götürecek.

Karakter Analizi: Dakak, dizide nişanlısı Seyyan ile evlilik hazırlıkları yapan, saygın bir tüccar olan Ali Nail karakterine hayat verecek.

Hikayenin Kırılma Noktası: Ali Nail’in düzenli hayatı, geçmişinden gelen gizemli kadın **"Meliha"**ya ait bir mektupla altüst olacak.

Dev Kadro Şekilleniyor

Yönetmen koltuğunda Murat Zaloğlu’nun oturacağı, senaryosunu ise başarılı yapımcı ve yazar Emre Konuk’un kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosu yıldızlar geçidi gibi:

Seyyan (Ali Nail’in Nişanlısı): Lidya Atlik

Hasan Baki: Murat Garipağaoğlu

Demir Müşir: Şahin Irmak

Komiser Namık: Umut Karadağ

Lütfi: Nizam Namidar

Hasip: Taner Turan

Nazire: Ebru Aykaç

Meliha karakterini canlandıracak oyuncu için görüşmeler sürerken, dizinin çekimlerinin tamamı İstanbul’un tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek.

Gizemli Bir Geçmişin Peşinde

"Canvermezler", sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda 1930’lu yılların sosyal yapısını, ticaret dünyasını ve insan ilişkilerindeki sırları merkeze alan bir dram-gizem projesi olarak nitelendiriliyor. Meliha’nın mektubunun Ali Nail’in hayatında neleri değiştireceği ve Seyyan ile olan ilişkisini nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu.