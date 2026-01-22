Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda: "Canvermezler" Geliyor!

Burak Dakak'tan yeni dizi! TRT tabii platformunun dönem dizisi Canvermezler'in başrolü Burak Dakak oldu. 1930'ların İstanbul'unu anlatan dizinin konusu, kadrosu ve çekim detayları haberimizde...

Burak Dakak 1930'ların İstanbul'unda:
Yayın Tarihi : 22-01-2026 13:30

TRT’nin dijital platformu tabii, iddialı bir dönem dizisiyle 2026 yılına damga vurmaya hazırlanıyor. Akli Film ve Adenz Yapım imzalı, 10 bölümden oluşan "Canvermezler" dizisinin başrolü, yeteneği ödüllerle tescillenmiş genç yıldız Burak Dakak oldu.

Burak Dakak "Ali Nail" Karakteriyle Dönüyor

Çukur ve Güzel Günler gibi projelerdeki başarısıyla tanınan Burak Dakak, bu kez izleyiciyi Cumhuriyet’in ilk yıllarına, 1930’ların İstanbul’una götürecek.

  • Karakter Analizi: Dakak, dizide nişanlısı Seyyan ile evlilik hazırlıkları yapan, saygın bir tüccar olan Ali Nail karakterine hayat verecek.

  • Hikayenin Kırılma Noktası: Ali Nail’in düzenli hayatı, geçmişinden gelen gizemli kadın **"Meliha"**ya ait bir mektupla altüst olacak.

Dev Kadro Şekilleniyor

Yönetmen koltuğunda Murat Zaloğlu’nun oturacağı, senaryosunu ise başarılı yapımcı ve yazar Emre Konuk’un kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosu yıldızlar geçidi gibi:

  • Seyyan (Ali Nail’in Nişanlısı): Lidya Atlik

  • Hasan Baki: Murat Garipağaoğlu

  • Demir Müşir: Şahin Irmak

  • Komiser Namık: Umut Karadağ

  • Lütfi: Nizam Namidar

  • Hasip: Taner Turan

  • Nazire: Ebru Aykaç

Meliha karakterini canlandıracak oyuncu için görüşmeler sürerken, dizinin çekimlerinin tamamı İstanbul’un tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek.

Gizemli Bir Geçmişin Peşinde

"Canvermezler", sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda 1930’lu yılların sosyal yapısını, ticaret dünyasını ve insan ilişkilerindeki sırları merkeze alan bir dram-gizem projesi olarak nitelendiriliyor. Meliha’nın mektubunun Ali Nail’in hayatında neleri değiştireceği ve Seyyan ile olan ilişkisini nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu.

