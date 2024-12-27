Burak Çelik ve Ece Bayrak Karadağ'da dünyaevine girdi!

Ünlü çift, romantik bir tatil için gittikleri Karadağ'da ani bir kararla nikah masasına oturdu. Nikah töreni, Türkiye’nin Karadağ Büyükelçisi Barış Kalkavan tarafından kıyıldı. Sade ama şıklığıyla dikkat çeken törende Burak Çelik, Tom Ford marka damatlık giyerken, Ece Bayrak zarafetiyle göz kamaştırdığı ILA marka gelinliği tercih etti.

Yakın dostlarının ve ailenin katıldığı törende çiftin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Düğünden kareler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve hayranlarından binlerce tebrik mesajı yağdı.

Burak Çelik ve Ece Bayrak’ın Karadağ'da başlayan yeni hayatları şimdiden büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Çiftin Türkiye’ye döndükten sonra geniş bir düğün töreni planlayıp planlamayacağı ise merak konusu!