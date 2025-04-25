Bülent Uygun’un Büyük Acısı: Kızı Almina Tude Uygun Hayatını Kaybetti

Teknik Direktör Bülent Uygun, kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberiyle sarsıldı. Genç yaşta hayata veda eden Almina Tude Uygun, evinde komşusu tarafından ölü bulundu. Acı haberi Antalya'da bir programa katıldığı sırada öğrenen Bülent Uygun, büyük bir üzüntü içinde hemen İstanbul’a hareket etti.

Diyabetle Mücadele Ediyordu

Edinilen bilgilere göre 28 yaşındaki Almina Tude Uygun, uzun süredir diyabet hastalığıyla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz yıl şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmış, yapılan tedavilerin ardından taburcu edilmişti. Ancak ne yazık ki genç yaşta hayatını kaybetti.

Komşusu Fark Etti, Acı Gerçek Ortaya Çıktı

Kendisinden bir süredir haber alınamayan Almina Tude’nin evine komşusu yedek anahtarla girdi. Genç kadının cansız bedeniyle karşılaşan komşu, hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine ilk gelen isimlerden biri, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz oldu.

Bülent Uygun: "Meleğim Hakk'ın Rahmetine Kavuştu"

Kızının ölüm haberini alan Bülent Uygun, acısını şu sözlerle dile getirdi:

"Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın ikindide Sapanca'da aile mezarlığına defnedeceğiz."

Sivasspor’dan Başsağlığı Mesajı

Sivasspor Kulübü, acı haberin ardından yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: