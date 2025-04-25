Bülent Uygun’un Büyük Acısı: Kızı Almina Tude Uygun Hayatını Kaybetti

Bülent Uygun’un 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun evinde ölü bulundu. Genç yaşta vefat eden Uygun, yarın Sapanca’da toprağa verilecek.

Bülent Uygun’un Büyük Acısı: Kızı Almina Tude Uygun Hayatını Kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-04-2025 17:29

Teknik Direktör Bülent Uygun, kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberiyle sarsıldı. Genç yaşta hayata veda eden Almina Tude Uygun, evinde komşusu tarafından ölü bulundu. Acı haberi Antalya'da bir programa katıldığı sırada öğrenen Bülent Uygun, büyük bir üzüntü içinde hemen İstanbul’a hareket etti.

Diyabetle Mücadele Ediyordu

Edinilen bilgilere göre 28 yaşındaki Almina Tude Uygun, uzun süredir diyabet hastalığıyla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz yıl şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmış, yapılan tedavilerin ardından taburcu edilmişti. Ancak ne yazık ki genç yaşta hayatını kaybetti.

Komşusu Fark Etti, Acı Gerçek Ortaya Çıktı

Kendisinden bir süredir haber alınamayan Almina Tude’nin evine komşusu yedek anahtarla girdi. Genç kadının cansız bedeniyle karşılaşan komşu, hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine ilk gelen isimlerden biri, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz oldu.

Bülent Uygun: "Meleğim Hakk'ın Rahmetine Kavuştu"

Kızının ölüm haberini alan Bülent Uygun, acısını şu sözlerle dile getirdi:
"Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın ikindide Sapanca'da aile mezarlığına defnedeceğiz."

Sivasspor’dan Başsağlığı Mesajı

Sivasspor Kulübü, acı haberin ardından yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Eski Teknik Direktörümüz Bülent Uygun’un kıymetli kızı Almina Tude Uygun’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Bülent Uygun olmak üzere, değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Merhume Almina Tude Uygun, yarın (26 Nisan Cumartesi) ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”

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