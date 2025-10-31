Bülent Şakrak'tan Genç Sevgilisine Romantik Sürpriz: "Gülüşü Gülden Güzel Kıvırcığım!"

Ekranların tanınan ve başarılı ismi Bülent Şakrak, rol aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Özellikle kendisinden yaşça küçük kadınlarla yaşadığı aşklarla sıkça konuşulan ünlü oyuncu, son olarak yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun doğum gününü kutladı. Şakrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşım, dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü isim, meslektaşı Burcu Kirman’dan ayrıldıktan sonra hayatına yeni bir sayfa açmıştı. Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile çekilmiş bir karesini yayımlayarak ilişkisini herkese duyurmuştu. Bu taze ilişki, magazin basınının yakından takip ettiği konular arasına girdi.

"Gülüşü Gülden Güzel Kıvırcığım"

Kırk sekiz yaşındaki Bülent Şakrak, son paylaşımını sevgilisinin doğum günü için yaptı. Romantik pozlarıyla bilinen oyuncu, bu özel günde de geleneği bozmadı. Şakrak, sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile çekilmiş samimi bir fotoğrafı hayranlarının beğenisine sundu. Böylece, çiftin mutluluğu sosyal medyaya yansımış oldu.

Başarılı oyuncu, yayımladığı fotoğrafın altına duygusal bir not ekledi. Nitekim Bülent Şakrak, "Gülüşü gülden güzel kıvırcığım.. İyi ki doğmuşsun. Seni Seviyorum," ifadelerini kullandı. Bu romantik mesaj, Duygu Arabacıoğlu’nun doğum gününü kutlamanın ötesinde, Şakrak’ın aşkını bir kez daha ilan etmesi anlamına geldi. Paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Aşklarını Sosyal Medyadan Duyuruyorlar

Bülent Şakrak’ın kendisinden genç Duygu Arabacıoğlu ile yaşadığı ilişki, başından itibaren kamuoyunun ilgisini çekti. Özellikle daha önceki ilişkilerinde de yaş farkı konusu gündeme gelen Şakrak’ın bu yeni aşkı, magazin sayfalarında geniş yer buldu. Ünlü oyuncu, ilişkisini gizlemek yerine, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla aşkının arkasında duruyor.

Bu son doğum günü kutlaması da, Şakrak’ın sevgilisine ne kadar değer verdiğini gösteren bir jest oldu. Çiftin arasındaki uyum ve mutluluk, takipçileri tarafından da olumlu yorumlarla desteklendi.