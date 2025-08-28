Bülent Şakrak Yeni Yaşını Genç Aşkı ile Kutladı

Geçmişten Günümüze İlişkileri

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, doğum gününü kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile kutladı. Ayakkabı tasarımcısı Arabacıoğlu, 48 yaşına giren Şakrak’a romantik mesajlarıyla sürpriz yaptı.

Şakrak, 2015 yılında oyuncu Ceyda Düvenci ile evlenmiş, ancak 8 yıl süren evlilik 10 Temmuz 2023’te anlaşmalı olarak sona ermişti. Çiftin boşanma sürecinde evlilik terapisi aldığı bilinse de sorunlarını çözememişti.

Esra Akpınar ve Burcu Kirman İddiaları

Boşanmanın ardından Şakrak’ın, bir dizi setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı öne sürülmüştü. Ancak bu ilişki uzun soluklu olmadı. Kısa süre sonra ünlü oyuncu, kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman ile aşk yaşamaya başladı. Fakat bu birliktelik de altı ay sürdü ve Şakrak, tüm fotoğrafları silerek ayrılığı duyurdu.

Yeni Aşk: Duygu Arabacıoğlu

Geçen mayıs ayında gönlünü 31 yaşındaki Duygu Arabacıoğlu’na kaptıran Şakrak, aşkını sosyal medya paylaşımıyla ilan etti. Çiftin mutlu birlikteliği hızla gündem oldu. Doludizgin devam eden ilişkilerinde ikili, sık sık romantik pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Doğum Gününde Romantik Kutlama

Son olarak ikili, doğum günü kutlamasıyla adından söz ettirdi. Arabacıoğlu, Şakrak’ın doğum günü için paylaştığı fotoğraflara şu notu düştü:

“Sen ki başıma gelen en özel, en güzel şey… İyi ki! Nice kahkahalarımıza ve birlikte geçecek harika yaşlara.”

Bülent Şakrak da sevgilisine “Seni seviyorum” yanıtını vererek aşkını gözler önüne serdi.