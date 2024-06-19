Bülent Şakrak ve Esra Akpınar Çeşme’de!

Bülent Şakrak ve sevgilisi Esra Akpınar, Çeşme'de objektiflere yakalandı.

Bülent Şakrak ve Esra Akpınar Çeşme’de!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-06-2024 10:28

Yaklaşık bir ay önce İstanbul’da ilk kez birlikte görüntülenen Bülent Şakrak ve sevgilisi Esra Akpınar, bu kez de Çeşme’de objektiflere yansıdı. Ünlü çift, yaz tatilinin keyfini çıkarırken samimi anlarıyla dikkat çekti.

İstanbul’dan sonra yaz tatilinde ilk kez fotoğraflanan ikili, Çeşme’de denizde sohbet edip yüzdükten sonra arkadaşlarının yanına döndü. Denizde kısa süreliğine sohbet eden ve birlikte vakit geçiren çift, birbirlerine olan yakınlıklarıyla göz doldurdu.

Sohbet sırasında Bülent Şakrak’ın sevgilisi Esra Akpınar’ı öpmesi, çevredeki tatilcilerin de ilgisini çekti. Çiftin samimi ve mutlu halleri, tatillerini neşe içinde geçirdiklerini gösterdi.

Tatilde rahat ve keyifli anlar yaşayan Bülent Şakrak ve Esra Akpınar, hayranlarından da büyük ilgi gördü. Yaz tatilinde denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, tatilin geri kalanını arkadaşlarıyla birlikte geçirmeye devam ediyor.

Benzer Haberler
Seda Üren, Bodrum Türkbükü'nde güneşin keyfini çıkardı: Üç bikini giydi Seda Üren, Bodrum Türkbükü'nde güneşin keyfini çıkardı: Üç bikini giydi
Furkan Palalı ve Ezgi Eyüboğlu aşk dolu anlarıyla Bozburun'da görüntülendi Furkan Palalı ve Ezgi Eyüboğlu aşk dolu anlarıyla Bozburun'da görüntülendi
Garanti BBVA Bankası Duyurdu! Acil Kredi Ödemesi Verilecek, 50.000 TL'ye Kadar Anında Nakit Garanti BBVA Bankası Duyurdu! Acil Kredi Ödemesi Verilecek, 50.000 TL'ye Kadar Anında Nakit
13 Milyon EMEKLİ İçin Son Dakika Kararı Çıktı! Emekli Maaşlarına Ek Ödemeler Her Ay Olacak 13 Milyon EMEKLİ İçin Son Dakika Kararı Çıktı! Emekli Maaşlarına Ek Ödemeler Her Ay Olacak
Mine Tugay: Kilolar alındı ama verilecek Mine Tugay: Kilolar alındı ama verilecek
Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Duyurdu! 3 Bankada Hesabı Olanlara Müjdeler Verildi! 33200 TL Ödeme Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Duyurdu! 3 Bankada Hesabı Olanlara Müjdeler Verildi! 33200 TL Ödeme
ÇOK OKUNANLAR
Neslihan Atagül'ün bikinili pozları sosyal medyayı salladı
  • 15-06-2024 10:22

Neslihan Atagül'ün bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Survivor'dan dönen Merve olanları anlattı: 'Regl olduğum için...
  • 12-06-2024 17:07

Survivor'dan dönen Merve olanları anlattı: 'Regl olduğum için..."

Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum'da jetsurf hünerleriyle göz doldurdu
  • 15-06-2024 10:31

Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum'da jetsurf hünerleriyle göz doldurdu

Bülent Şakrak ve Esra Akpınar Çeşme’de!
  • 19-06-2024 10:28

Bülent Şakrak ve Esra Akpınar Çeşme’de!

Pınar Deniz'in 'Yargı' sonrası tatil planı:
  • 14-06-2024 14:22

Pınar Deniz'in 'Yargı' sonrası tatil planı: "Uzun süre dinleneceğim"