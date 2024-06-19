Bülent Şakrak ve Esra Akpınar Çeşme’de!

Yaklaşık bir ay önce İstanbul’da ilk kez birlikte görüntülenen Bülent Şakrak ve sevgilisi Esra Akpınar, bu kez de Çeşme’de objektiflere yansıdı. Ünlü çift, yaz tatilinin keyfini çıkarırken samimi anlarıyla dikkat çekti.

İstanbul’dan sonra yaz tatilinde ilk kez fotoğraflanan ikili, Çeşme’de denizde sohbet edip yüzdükten sonra arkadaşlarının yanına döndü. Denizde kısa süreliğine sohbet eden ve birlikte vakit geçiren çift, birbirlerine olan yakınlıklarıyla göz doldurdu.

Sohbet sırasında Bülent Şakrak’ın sevgilisi Esra Akpınar’ı öpmesi, çevredeki tatilcilerin de ilgisini çekti. Çiftin samimi ve mutlu halleri, tatillerini neşe içinde geçirdiklerini gösterdi.

Tatilde rahat ve keyifli anlar yaşayan Bülent Şakrak ve Esra Akpınar, hayranlarından da büyük ilgi gördü. Yaz tatilinde denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, tatilin geri kalanını arkadaşlarıyla birlikte geçirmeye devam ediyor.



