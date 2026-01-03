Bülent İnal’ın Karşısına Dişli Rakip! Sezin Akbaşoğulları "Kıskanmak" Kadrosunda.

Kıskanmak dizisine Sezin Akbaşoğulları dahil oldu! NOW'ın sevilen dizisinde Başsavcı Defne rolünü üstlenecek olan Akbaşoğulları, Savcı Cihan'ın (Bülent İnal) eski eşini canlandıracak.

Bülent İnal’ın Karşısına Dişli Rakip! Sezin Akbaşoğulları
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 03-01-2026 19:00

NOW ekranlarının Salı akşamları ilgiyle takip edilen Ay Yapım imzalı dizisi "Kıskanmak", dev bir transferle hikayeyi derinleştiriyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Birçok kült projeden tanıdığımız ödüllü oyuncu Sezin Akbaşoğulları, diziye kilit bir rolle dahil oluyor.

Savcı Cihan’ın Geçmişi Geliyor: Başsavcı Defne

Dizinin yeni bölümlerinde dengeleri değiştirecek olan Akbaşoğulları, Başsavcı Defne karakterine hayat verecek. Defne’nin gelişi sadece adliyedeki işleyişi değil, özel hayatın gizli kalmış sayfalarını da aralayacak.

  • Eski Eş Sürprizi: Defne, Bülent İnal’ın canlandırdığı Savcı Cihan’ın eski eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

  • İddialı Bir Karakter: Sert ve disiplinli bir hukukçu profili çizecek olan Başsavcı Defne'nin, Cihan ile olan geçmiş hesaplaşmaları dizinin tansiyonunu yükseltecek.

Sezin Akbaşoğulları Yeni Bölümde Sahada

Oyunculuk gücüyle girdiği her projeye değer katan Sezin Akbaşoğulları, önümüzdeki haftadan itibaren dizideki yerini alacak. Başarılı oyuncunun Bülent İnal ile karşılıklı sahneleri, dizinin hayranları tarafından şimdiden merakla beklenmeye başlandı.

Benzer Haberler
Kızılcık Şerbeti’nde Beklenen Geri Dönüş İptal! Yiğit Kirazcı Neden Kadrodan Çıkarıldı? Kızılcık Şerbeti’nde Beklenen Geri Dönüş İptal! Yiğit Kirazcı Neden Kadrodan Çıkarıldı?
Kızılcık Şerbeti'nde Şoke Eden Olay: Kızılcık Şerbeti'nde Şoke Eden Olay: "Nursema, Ben Gönlümü Kaptırdım"
Dilber Sahnelere Geri Dönüyor! Dilber Sahnelere Geri Dönüyor! "Kuyumcu Değilim Ama Hak Edeni Bozarım."
‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül! ‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!
"Rüya Gibi" Dizisinden Merak Uyandıran Fragman
Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler
ÇOK OKUNANLAR
Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!
  • 31-12-2025 13:20

Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!

Aybüke Pusat’tan
  • 31-12-2025 14:50

Aybüke Pusat’tan "Dünya Turu" Tadında 2025 Özeti!

Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?
  • 03-01-2026 17:50

Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?

Azra Akın’ın Yılbaşı Planı Belli Oldu:
  • 31-12-2025 13:52

Azra Akın’ın Yılbaşı Planı Belli Oldu: "Yine Evdeyiz!"

Beyaz'la Joker Afişe Oldu
  • 03-01-2026 11:05

Beyaz'la Joker Afişe Oldu