Bülent İnal’ın Karşısına Dişli Rakip! Sezin Akbaşoğulları "Kıskanmak" Kadrosunda.

NOW ekranlarının Salı akşamları ilgiyle takip edilen Ay Yapım imzalı dizisi "Kıskanmak", dev bir transferle hikayeyi derinleştiriyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Birçok kült projeden tanıdığımız ödüllü oyuncu Sezin Akbaşoğulları, diziye kilit bir rolle dahil oluyor.

Savcı Cihan’ın Geçmişi Geliyor: Başsavcı Defne

Dizinin yeni bölümlerinde dengeleri değiştirecek olan Akbaşoğulları, Başsavcı Defne karakterine hayat verecek. Defne’nin gelişi sadece adliyedeki işleyişi değil, özel hayatın gizli kalmış sayfalarını da aralayacak.

Eski Eş Sürprizi: Defne, Bülent İnal ’ın canlandırdığı Savcı Cihan’ın eski eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

İddialı Bir Karakter: Sert ve disiplinli bir hukukçu profili çizecek olan Başsavcı Defne'nin, Cihan ile olan geçmiş hesaplaşmaları dizinin tansiyonunu yükseltecek.

Sezin Akbaşoğulları Yeni Bölümde Sahada

Oyunculuk gücüyle girdiği her projeye değer katan Sezin Akbaşoğulları, önümüzdeki haftadan itibaren dizideki yerini alacak. Başarılı oyuncunun Bülent İnal ile karşılıklı sahneleri, dizinin hayranları tarafından şimdiden merakla beklenmeye başlandı.