Bülent İnal'dan Eşi Melis İnal'a Tatil İtirafı: "1 Yıl Gezecektik Konya’ya Gittim!"

Türk televizyon ve sinema dünyasının usta oyuncularından Bülent İnal özel hayatına, aile yaşantısına ve kariyerindeki yoğun çalışma temposuna dair samimi açıklamalarda bulundu. Şimdilerde Ömür Usta dizisindeki performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu eşi Melis İnal’a verdiği uzun tatil sözünü beklenmedik bir proje teklifi nedeniyle tutamadığını itiraf etti. İnal'ın kariyeri ile aile hayatı arasında kurduğu hassas dengeye dair paylaştığı anılar magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Aileye Adanmış Bir Yaşam

Sektördeki yoğun mesaiye rağmen önceliğini her zaman ailesine verdiğini belirten Bülent İnal set sonrası alışkanlıklarını içtenlikle dile getirdi. Dışarıda vakit geçirmek yerine evinin huzurunu tercih ettiğini vurgulayan ünlü oyuncu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Setim bittiği anda mutlaka koşarak eve, eşimin ve çocuğumun yanına giderim. 'Bugün şuraya gidiyorum, eve gelemiyorum' diyemiyorum. Çekim bittiği an içimde 'hemen eve gitmem lazım' hissi oluyor."

Payitaht Abdülhamid Sonrası Planlanan Tatil Hayali Konya'da Bitti

Tam 4,5 yıl süren dev yapım Payitaht Abdülhamid'in ardından ailesine daha fazla zaman ayırmak için eşine söz verdiğini açıklayan İnal süreci eğlenceli bir dille anlattı. 1 yıl boyunca hiçbir projede yer almayıp eşiyle bol bol gezmeyi planladıklarını belirten başarılı isim gelen teklifle planların nasıl altüst olduğunu aktardı:

"Payitaht Abdülhamid 4,5 yıl sürünce eşim Melis'e 'Artık 1 sene çalışmayacağım, seninle bol bol gezeceğiz' dedim ve tatil planları yaptık. Melis bu hayalle yaşarken Mevlana dizisi teklifi geldi; kayıtsız kalamadım ve Eylül ayında kendimi bir anda 9 aylığına Konya'da buldum."

Eşine verdiği sözü tutamayarak tatil yerine Konya setinin yolunu tutan ünlü oyuncunun bu samimi itirafı hem güldürdü hem de oyunculuk mesleğinin getirdiği tutkulu disiplini bir kez daha gözler önüne serdi.