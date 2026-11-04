Kanbolat Görkem Arslan Unutulmadı! Dostlarından Duygulandıran Mesajlar

Şubat ayında henüz 45 yaşındayken hayatını kaybeden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan doğum gününde sevenleri tarafından unutulmadı. Eşi Hicran Akın Arslan başta olmak üzere yakın dostları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla oyuncuyu andı. Gelen mesajlar Arslan’a duyulan özlemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Şubat Ayında Acı Haber Gelmişti

Pek çok dizi ve filmde rol alan Kanbolat Görkem Arslan 2026 yılının şubat ayında Beyoğlu’ndaki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Gece saatlerinde fenalaşan oyuncuyu fark eden eşi Hicran Akın Arslan hemen sağlık ekiplerine haber vermişti.

Eve gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Arslan doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamamıştı. 45 yaşında hayata veda eden oyuncu 12 Şubat’ta Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

Eşinden Yürek Burkan Doğum Günü Mesajı

Arslan’ın doğum gününde en duygusal paylaşımlardan biri eşi Hicran Akın Arslan’dan geldi. Eşiyle birlikte mutlu oldukları anlardan oluşan bir videoyu takipçileriyle paylaşan Arslan özlemini birkaç cümleyle dile getirdi.

“İyi ki doğdun sevgilim. Varlığın daima hayatımı hafifletti” sözlerini kullanan Hicran Akın Arslan’ın paylaşımı görenlerin yüreğine dokundu. Birlikte geçirdikleri güzel günleri hatırlatan video çiftin sevenlerini de duygulandırdı.

Yakın Dostları da Onu Unutmadı

Kanbolat Görkem Arslan’ın yakın dostu ve Poyraz Karayel dizisinden rol arkadaşı Celil Nalçakan da doğum gününü es geçmedi. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Nalçakan arkadaşına duyduğu özlemi şu sözlerle anlattı:

“İçinde adın geçmeyen anım yok kadar az. İçimde hasretin tarifsiz. İyi ki doğdun canım kardeşim. Seni çok özlüyorum.”

Oyuncu Deniz Çakır da Arslan’ı unutmadı. Paylaşımına “İyi ki doğdun güzel arkadaşım” notunu ekledi. Arslan’ın doğum gününde gelen bu mesajlar sevenlerinin onu hâlâ ne kadar büyük bir özlemle andığını gösterdi.