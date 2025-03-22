Bülent Ersoy'un Gecesi! Mağazayı Kapattırıp Restoran Açtırdı

Bülent Ersoy, gece yarısı Etiler'de kapalı olan bir restoranı açtırıp arkadaşıyla yemek yedi. Ünlü sanatçı, yemekten önce ise rahat rahat alışveriş yapabilmek için bir mücevher mağazasını kapattırdı.

Gece Yarısı Alışveriş ve Yemek Keyfi

Bülent Ersoy, önceki gece Etiler'de objektiflere yansıdı. Ünlü sanatçı, özel bir gece yaşamak için önce bir mücevher mağazasını kapattırdı, ardından ise gece saat 01.00’de kapalı olan bir restoranı özel olarak açtırdı. Arkadaşıyla keyifli bir akşam geçiren sanatçı, lüks zevkleriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

"Servet Harcadım"

Bülent Ersoy, yeni aldığı kolyesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Türkiye’de ilk defa ben takacağım. Servet harcadım resmen."

Ayrıca gösterişli yüzüğü ve taşlı saatiyle dikkat çeken sanatçı, kendine özel alışveriş yapmayı sevdiğini belirtti.

"Bana Kimse Bir Şey Almadı"

Bülent Ersoy, kendisine kimsenin hediye almadığını belirterek şu sözleriyle gündem oldu:

"Bana kimse bir şey almadığı için kendim aldım. Benimkiler hep fakirdi. Şimdi fakir zengin ne olursa olsun istemiyorum kimseyi. Bana ne?"

"Hiç Pazara Gitmedim"

Bülent Ersoy, marka takıntısı olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Takıntım yok, güzel olması önemli. Hiç pazara gitmedim, pazar ortamını bilmiyorum ama pazardan da alışveriş yaparım. Giden arkadaşlarıma bana da bir şeyler almalarını söylerim, yeter ki beğeneyim."