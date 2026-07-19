Bülent Ersoy'un Estetik Hamlesi Olay Yarattı! İşte Son Hali

74 yaşındaki Bülent Ersoy yaptırdığı Lolita Lift operasyonunun ardından ilk kez görüntülendi. Yeni görünümü sosyal medyada binlerce yorum aldı.

Bülent Ersoy'un Estetik Hamlesi Olay Yarattı! İşte Son Hali
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2026 12:10

Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Bülent Ersoy bu kez sesiyle değil geçirdiği estetik operasyonla gündeme geldi. 74 yaşına giren Diva yüz gençleştirme amacıyla yaptırdığı operasyonun ardından ilk kez görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan son hali ise kısa sürede binlerce yorum aldı.

Operasyonun Detaylarını Kendisi Anlattı

Bülent Ersoy operasyon sürecini takipçilerinden gizlemedi. Hastane odasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı yüz gençleştirme amacıyla son dönemde sıkça konuşulan "Lolita Lift" operasyonunu tercih ettiğini açıkladı.

Ersoy ayrıca yıllardır estetik müdahalelere mesafeli durduğunu da söyledi. Hatta uzun süredir botoks bile yaptırmadığını belirten Diva bu operasyonu uzun değerlendirmelerin ardından yaptırmaya karar verdiğini ifade etti.

Yeni Görünümü Çok Konuşuldu

Operasyon sonrası sargıları çıkarılan Bülent Ersoy ilk kez kameralara yansıdı. Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken sanatçının yeni görünümü de gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Bazı takipçiler yüzündeki değişimin oldukça belirgin olduğunu söylerken bazıları ise daha genç ve dinç göründüğünü dile getirdi. Kısa sürede binlerce yorum yapılan paylaşımlar magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı.

Sosyal Medyada Farklı Yorumlar Geldi

Yeni görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları farklı görüşler paylaştı. Birçok kişi operasyonun başarılı olduğunu ve Bülent Ersoy'a yakıştığını söylerken bazı kullanıcılar da sanatçının kendini nasıl mutlu hissediyorsa öyle yaşamasının önemli olduğunu vurguladı. "Gençleşmiş", "Oldukça iyi görünüyor" ve "Operasyon işe yaramış gibi duruyor" yorumları en dikkat çeken paylaşımlar arasında yer aldı.

Bülent Ersoy'un yeni görüntüsü estetik operasyonlarla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirirken Diva bir kez daha magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

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