Bülent Ersoy 'sahne öncesi fenalaştı' haberlerine cevap verdi!

Bülent Ersoy 'sahne öncesi fenalaştı' başlıklı haberlere yaptığı bir açıklama ile açıklık getirdi.

Bülent Ersoy 'sahne öncesi fenalaştı' haberlerine cevap verdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-12-2023 09:31

Bülent Ersoy sahne öncesinde fenalaştığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Ersoy, şu açıklamayı yaptı:

"Muhterem Takipçilerim,

Bülent Ersoy sahne öncesi fenalaştı!

‘Arayın doktorum gelsin’ başlığıyla çıkan haberler asılsız, hayali ve gerçek dışıdır.

Kaldı ki tüm basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın kulis kapısında var oldukları gerçeği ortadayken böyle bir aksiyonunun  görüntülenmemesi mümkün bir hadise değildir.

Yani bu yönde çıkan haberi doğrulayacak ne Doktor çağırdığım ne bayıldığım ne de Doktor kontrolünde sahneye çıktığım ile ilgili tek bir kare resim yoktur, çünkü asılsız haberin görüntüsü olmaz!

 

Kamuoyunun Bilgilerine Saygılarımızla, arz ederim.

Bülent  ERSOY"

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