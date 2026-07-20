Bülent Ersoy Patlattı! Seda Sayan ve Safiye Soyman İtirafı

Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Bülent Ersoy bu kez sesiyle değil, geçirdiği estetik operasyon ve yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Kısa süre önce yenilenen görüntüsüyle ilk kez sahneye çıkan Diva hem değişimi hem samimi itiraflarıyla dikkat çekti.

Estetik Kararının Perde Arkasını Anlattı

Sahneye çıkan Bülent Ersoy'un değişimi ilk anda herkesin dikkatini çekti. Yüzündeki yenilenmiş görünüm hakkında konuşmaktan çekinmeyen sanatçı estetik yaptırma kararını nasıl aldığını da anlattı.

Ersoy'un anlattıklarına göre bu süreçte en büyük etkiyi yakın dostları Seda Sayan ve Safiye Soyman yaptı. Özellikle Safiye Soyman'ın sık sık estetik operasyon yaptırdığını söyleyen Diva arkadaşının değişimini görünce kendisinin de aynı yolu izlemeye karar verdiğini belirtti.

Sahnede Hayranlarına Sordu

Yeni haliyle sahneye çıkan Bülent Ersoy izleyicilerle de keyifli anlar yaşadı. Salondakilere dönerek "Nasıl, beğendiniz mi yüzümü?" diye soran sanatçı alkışlarla karşılık alınca kahkahasını tutamadı.

Geçirdiği işlemlerden oldukça memnun olduğu her halinden belli olan Ersoy yeni görüntüsünü büyük bir özgüvenle sergiledi. Yüz gençleştirme amacıyla uygulanan işlemlerin ardından kendisini daha iyi hissettiğini de ifade etti.

"Bana Artık Abla Demeyin" Çıkışı

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise Bülent Ersoy'un yaptığı esprili çıkış oldu. Yeni görünümüne gönderme yapan Diva, "Bana artık abla demeyin." diyerek salondakileri güldürdü.

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Kimileri sanatçının enerjisini ve özgüvenini överken kimileri de değişimini uzun uzun konuştu.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Bülent Ersoy'un yenilenen görüntüsü kısa sürede binlerce yorum aldı. Bazı takipçileri sanatçının çok daha genç göründüğünü söylerken, bazıları ise eski halini daha çok beğendiğini dile getirdi.

Her zamanki gibi adından söz ettirmeyi başaran Diva hem estetik açıklamaları hem sahnedeki neşeli tavırlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürdü.