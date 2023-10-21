Bugün kimin maçı var? 21 Ekim 2023 Süper Lig'de bugün hangi maçlar var

Sporseverlerin merakla beklediği Süper Lig 9. hafta maç programı sonunda açıklandı. Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 vizesini almasının coşkusunu yaşarken, futbolseverlerin gözleri tekrar Süper Lig’e döndü. Peki, Bugün hangi maçlar var 21 Ekim 2023 Cumartesi Süper Lig'de bu akşam kimin maçı var sorularına yanıt olarak bugünkü maçlar ve programı sizlerle.

Süper Lig Maç Programı Şöyle:

21 Ekim Cumartesi

13.30 - Mondihome Kayserispor karşısında Çaykur Rizespor 'u ağırlayacak. Maç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

16.00 - Gaziantep FK ve Bitexen Antalyaspor Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

16.00 - TÜMOSAN Konyaspor , Siltaş Yapı Pendikspor'u Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda misafir edecek.

19.00 - Derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, Beşiktaş'ı RAMS Park'ta ağırlayacak.

22 Ekim Pazar

13.30 - EMS Yapı Sivasspor ve Kasımpaşa BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda mücadele edecek.

16.00 - İstanbulspor , MKE Ankaragücü'nü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda konuk edecek.

19.00 - Yılport Samsunspor , RAMS Başakşehir ile Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.

19.00 - Haftanın bir diğer önemli maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak.

23 Ekim Pazartesi