Buğra Gülsoy'dan yeni sinema filmi "Gecenin Nakaratı"

Buğra Gülsoy “Gecenin Nakaratı” adlı sinema filminde başrol oynuyor. Statü Film imzalı filmde Buğra Gülsoy “Bora” karakterini canlandırıyor. Filmde Duygu Mercan “Ilgaz”, İlker Aksum “Teoman”, Aslı Bekiroğlu “İlknur”, Naz Elmas “Nazende”, Ali Oğuz Şenol “Önder”, rollerine hayat veriyor.





Batuhan Soncul ve Ferdi Dursun‘un da rol aldığı sinema filmini Jale Atabey yönetiyor, senaryosunu ise Şeyda Delibaşi yazıyor. Cast direktörlüğünü Fatoş Yılmaz’ın yaptığı filmin yapımcılığını Galip Güner ile Elin Ece Alp üstlendi.