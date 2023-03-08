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Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün boşanma protokolü ortaya çıktı! Ödeyeceği nafaka bile...

Buğra Gülsoy, geçtiğimiz hafta 5 yıllık eşi Nilüfer Gürbüz’den tek celsede boşandı. Cem adında bir oğulları olan çiftin hangi şartlarla boşandığı da ortaya çıktı. Ödeyeceği nafaka bile belli oldu.

Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün boşanma protokolü ortaya çıktı! Ödeyeceği nafaka bile...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-03-2023 11:28

Son olarak Dünyayla Benim Aramda dizisinde rol alan ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile dünyaevine girmişti. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz gün tek celsede boşandılar.

Bir oğulları da bulunan Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün boşanma şartları ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu, çocuğunun velayetinin eşinde kalmasını kabul etti ve İstanbul Acarkent'te bulunan villayı, bakıcı da çalıştıran eski eşine verdi.

AYLIK 70 BİN LİRA NAFAKA ÖDEYECEK

Gülsoy aynı zamanda eşine 70 bin TL aylık nafaka ödeyecek. Ünlü oyuncu boşanmanın ardından Arnavutköy’e yerleşti. 

 

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