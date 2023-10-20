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Bu zam kontak kapattırır! Araç sahiplerini şok eden yüzde 84 zam yolda

Araçlardan alınan vergiler gün geçtikçe artarken milyonlarca araç sahibine kontak kapattıracak haber geldi. 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere tam yüzde 84 zam geliyor.

Bu zam kontak kapattırır! Araç sahiplerini şok eden yüzde 84 zam yolda
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 15:36

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanlığı'na sunulan 2024 bütçesinin ana hatlarını açıkladı. Meclis'e sunulan bütçe cetvellerinde 2024 yılı için hangi kalemlerden ne kadar vergi geliri beklendiği konusunda önemli ayrıntılar yer aldı.

Özellikle araçlardan alınan vergiler gün geçtikçe artarken araç sahiplerini üzecek flaş haber geldi. Arabası olanlar bu haberden sonra kontak kapacak.

Peki araç vergilerine ne kadar zam geliyor? 2024 araç vergileri ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

2024 yılında vatandaşların ödeyeceği vergi oranları netleşti. Araç sahiplerinden alınan vergiler hızla artarken milyonlarca sürücüye kötü haber geldi. 1 trilyonluk vergi araç sahiplerinin belini iyice bükecek.

Peki 2024 araç vergilerine ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

Yeni yıldan itibaren vergi yükleri giderek artacak. Önümüzdeki yıl aracı olanlardan ÖTV, MTV ve akaryakıt vergilerinden KDV hariç 1 trilyon lirayı aşkın vergi alınacak.

Hükümet yeni vergilerle vatandaşların belini bükerken önümüzdeki yıl MTV gelir tahminini ise 68 milyar 962 milyon lirayla üst seviyelere çıkarıldı.

Ortaya çıkan rakama göre araç sahiplerinden seneye toplanacak MTV'nin yüzde 84.3 oranında yükseleceği belirtiliyor.

Yeni araç satın alacaklardan da ÖTV yoluyla önümüzdeki yıl 498.5 milyar lira gelir bekleniyor. Yüzde 44'lük bu artış hedefi yeni yılda sıfır araca yönelik zamların da yüksek seyredeceğini işaret ediyor.

Araç sahiplerinden ayrıca akaryakıt Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) olarak 455 milyar lira tahsil edilecek. Sadece akaryakıt ÖTV'sinin Katma Değer Vergisi (KDV) olarak ayrıca 91 milyar lira alınacak.

Böylece gelecek yılın bütçesine araç sahiplerinden akacak kaynak, araç ve akaryakıttaki ÖTV'siz fiyatı üzerinden alınacak KDV hariç 1 trilyon 113 milyarı aşacak.

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