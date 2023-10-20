Bu sevimli ve minik elektrikli otomobil tek şarjla 300 km'den fazla yol gidiyor

Çin merkezli otomobil üreticisi Changan, elektrikli mini otomobili Lumin'in uzun menzilli versiyonunu piyasaya sürdü. Bu uygun fiyatlı aracın başlangıç fiyatı 8500 dolarla oldukça cazip. Peki, Lumin elektrikli otomobilinin sunduğu özellikler neler?

Changan'ın Lumin adlı elektrikli mini otomobili, 301 kilometrelik etkileyici bir menzil sunan yeni bir versiyonla güncellendi. Bu güncelleme ile Lumin, uzun mesafe seyahatlerini daha pratik hale getiriyor. Farklı kullanım senaryolarına uyum sağlama kabiliyeti ile sürücülere geniş bir hareket özgürlüğü sunuyor.

Changan'ın Lumin modeli, sadece çevre dostu değil, aynı zamanda cüzdan dostu bir seçenek sunuyor. Başlangıç fiyatı 8500 dolar olan bu elektrikli otomobil, ekonomik bir seçenek arayanlar için oldukça cazip. Hem uzun menzil hem de uygun fiyatıyla Lumin, tüketicilere çekici bir seçenek sunuyor.

Changan, Lumin'i satın alan müşterilere isteğe bağlı olarak 250 dolara 3.5 kW'lık hızlı şarj cihazı sunuyor. Bu şarj cihazı, hızlı ve verimli bir şekilde Lumin'in pilini şarj etmenizi sağlıyor. Ayrıca, inşaat ve montaj sürecini kolaylaştırmak amacıyla 30 metrelik şarj kablosu da fiyata dahil.

Yeni Lumin modeli, en önemli yeniliklerden biri olan DC hızlı şarj özelliği sunuyor. Bu özellik sayesinde aracın pilini %30'dan %80'e sadece 35 dakikada doldurabilirsiniz. Ayrıca, şarj işlemini istediğiniz zaman planlayabilme özelliği, kullanıcıların günlük yaşamlarını daha kolay planlamalarına olanak tanır.

Changan'ın Lumin adlı elektrikli otomobilinin yeni uzun menzilli versiyonu, çevre dostu ve ekonomik bir seçenek arayan sürücüler için harika bir seçenek sunuyor. Uzun menzili, hızlı şarj imkanı ve uygun fiyatı ile Lumin, elektrikli otomobil pazarında dikkat çekiyor. Bu yeni versiyon, sürdürülebilir ve verimli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Changan Lumin, kompakt boyutları ile şehir içi sürüşler için ideal bir seçenek sunuyor. Bu iki kapılı mini otomobil, 3270 mm uzunluğa, 1700 mm genişliğe ve 1545 mm yüksekliğe sahiptir. Ayrıca, 1980 mm dingil aralığı ile dengeli bir sürüş deneyimi sunar.

Changan Lumin, iç mekanında son teknolojiyi sunar. Üç kollu direksiyon, sürücüye konforlu bir sürüş sağlarken, 10,25 inç dokunmatik ekran ve hareket edebilen ek bir LCD ekran ile eğlenceli bir yolculuk deneyimi sunar. Ayrıca, geri görüş kamerası, telefon bağlantısı, sesli kontrol ve Bluetooth bağlantısı gibi özelliklerle donatılmıştır.

Changan Lumin'i güçlendiren 35 kW'lık elektrikli motor, çevre dostu bir sürüş sağlar. Otomobilin 28 kWh kapasiteli bataryası, CLTC verilerine göre 301 km menzil sunar. Bu rakam, gerçek koşullarda daha düşük olabilir, çünkü CLTC test prosedürü optimistik bir menzil rakamı sunabilir.

Changan Lumin, kompakt elektrikli otomobil segmentinde güçlü bir rakip olan Wuling Hongguang Mini EV ile rekabet ediyor. Mini EV, fiyat açısından Changan Lumin'den daha ekonomik olabilir, ancak Lumin daha güçlü bir motor ve daha geniş iç mekana sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Changan Lumin, şehir içi sürüşler için mükemmel bir seçenek sunarken, çevre dostu elektrikli motoruyla da çevreye duyarlı bir tercih sunuyor. Bu yeni mini otomobil, sürücülere şıklığı ve teknolojiyi aynı pakette sunuyor.